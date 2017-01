Baleia encontrada morta em Imbé é enterrada na beira da praia 

Litoral

A baleia da espécie Bryde que encalhou nesta quarta-feira na Praia de Santa Terezinha, em Imbé, no Litoral Norte, foi enterrada pelas autoridades ambientais na beira da praia. Segundo o Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos da UFRGS (Ceclimar), o animal, de aproximadamente 40 toneladas, morreu há cerca de 24 horas. As informações são da Rádio Gaúcha.



O professor Ignácio Moreno, que esteve no local, disse que não foi possível constatar, até o momento, a causa da morte do animal:



— Ela não tinha nenhuma marca de rede ou algum indício de colisão em embarcação, que são os principais fatores que acometem baleias no nosso litoral — afirmou em entrevista ao Gaúcha Repórter.



No ponto da areia onde o mamífero foi localizado, os pesquisadores recolheram partes do restos do animal para a pesquisa.



— A gente coletou as mandíbulas do animal, que era de grande porte. Me chamou a atenção que era um macho adulto. Podemos recolher o crânio depois — relatou.



A prefeitura de Imbé enviou maquinário para a retirada dos restos da baleia.



