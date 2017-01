Carrinhos de chope ganham espaço na beira da praia no Litoral Norte

Verão

Se no ano passado os carrinhos de venda de espumante na beira da praia foram novidade no Litoral Norte, este verão eles estão agradando também os apreciadores de chope. Uma empresa de Porto Alegre, com filiais na região, investiu cerca de R$ 150 mil em 25 carrinhos-chopeira, cada um equipado com um barril da bebida.

O dono da Tele Chopp, Paulo Henrique Silveira, conta que a inspiração veio de cidades catarinenses, como Garopaba e Piçarras. Por aqui, a bebida é vendida em algumas praias entre Xangri-Lá e Torres. O copo de 400 ml sai por R$ 10.



Leia mais

Caixas de som portáteis são a alegria (e o pavor) dos veranistas à beira-mar

Rio Grande do Sul tem oito pontos impróprios para banho, diz Fepam

Febre nos anos 1980, fliperamas resistem apesar da pouca clientela nas praias



Em Capão da Canoa, os aposentados José Bianchini, 59 anos, e Lizete Freitas, 57 anos, provaram, aprovaram e até tiraram foto ao lado do carrinho.

— Vai vender bem, com certeza. Apesar da crise, a gente sempre arranja um troquinho para o lazer — diz José.

José Bianchini Foto: Isadora Neumann / Agencia RBS

Mas essa não é a única empresa que viu potencial em vender a bebida gelada na praia. A Oh O Choppe também tem carrinho com venda na beira do mar, em Tramandaí. Um dos sócios, Willian Convatti, explica que o carrinho é feito de uma fibra especial que isola o calor, protegendo a serpentina, parte onde a bebida é gelada.