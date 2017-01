Jovem diz que nunca se passou por padre e pede desculpas

Litoral

O jovem Luiz Eduardo Gregis, 18 anos, diz que não quer ser padre. Também nega que tenha rezado missa ou tomado confissão de fiéis. No entanto, não é isso que dizem os frequentadores da Capela Santo Antônio de Pádua, em Balneário Presidente, Imbé. No dia 24 de dezembro, ele conduziu uma celebração religiosa no local e ainda realizou outra celebração antes de deixar a cidade, segundo relatos.

O jovem, que prefere ser chamado apenas por Eduardo, concordou em conversar com a reportagem da Rádio Gaúcha em uma praça de Santo Antônio da Patrulha. Vestindo uma camiseta polo azul clara, com crucifixo no pescoço e uma tatuagem de rosário em um dos antebraços, tentou justificar o que fez.



— Não teve consagração, não teve nada disso. Fiz as preces eucarísticas, porém eu não consagrei — disse ao justificar que o ato não pode ser considerado uma missa, realizada apenas por padres. Ouça a entrevista: