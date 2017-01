Operação Golfinho registra aumento de 26% nos salvamentos

Litoral gaúcho

Mais pessoas foram resgatadas do mar, rios e lagoas do Rio Grande do Sul nos primeiros 20 dias de temporada de veraneio. Desde 17 de dezembro de 2016, foram 335 salvamentos. No mesmo período do ano passado, foram 245. Dez pessoas morreram afogadas. Capão da Canoa lidera o número de salvamentos, 43.

De acordo com a coordenação da Operação Golfinho, o ano passado foi atípico, com salvamentos abaixo da média por questões climáticas, infestação de águas vivas e ações preventivas. Se for levada em conta a média diária dos últimos dez anos (22), houve redução de 23% (17).

