Os gaúchos que não abrem mão do churrasco até na beira da praia

Festa na praia

Para parte da gauchada, levar o chimarrão para a praia não é o suficiente. É preciso carregar os espetos, o carvão e a carne para um churrasco completo à beira-mar. Especialmente em finais de semana de tempo bom, como este último, não é difícil encontrar os mais diferentes cortes assando em churrasqueiras portáteis.

O financiário José Valdir Colling, 52 anos, reuniu uma turma de Cerro Largo, Guarani das Missões, Balneário Pinhal, Santo Antônio da Patrulha e até mesmo de Rondônia no sábado para comer maminha, costela de porco e pão com alho na praia de Tramandaí.

– Se torna diferente, por estar vendo o mar, vendo as pessoas. A gente sai da rotina – relata.

Para escolher o local do evento, o grupo se ateve a três critérios: precisava ser perto de um quiosque (caso acabasse a água para o mate), perto dos banheiros químicos e longe da multidão, pois não queriam atrapalhar ninguém. O vento, que pode "temperar" a carne de areia, é uma das desvantagens de fazer o churrasco na praia. Por outro lado, é possível dar um mergulho antes de servir.

– Conforme a gente precisa se refrescar, deixa alguém encarregado na churrasqueira e vai para o mar – diz.

O financiário José Valdir Colling, um veterano dos churrascos à beira-mar, reuniu amigos em Tramandaí no sábado Foto: Isadora Neumann / Agencia RBS

Se Colling já é um veterano nessa modalidade de churrasco, um pouco adiante, o porto-alegrense Leonardo Vaz Medina, 36 anos, fazia sua estreia. O consultor de investimentos confessa que há anos tinha vontade de levar a churrasqueira para a areia, só não fazia porque achava que era "muita farofada". Neste verão, fez amizade com um convicto churrasqueiro de praia em Tramandaí e perdeu o receio. Convocou a família, montou uma tenda perto dos quiosques e assou carne de gado, galeto e salsichão.

E para quem não vê vantagem em levar metade da cozinha nas costas até a beira do mar, os carrinhos de espetinho podem ser a solução para matar a vontade.

– É muito mais prático assim, só paga e sai comendo – sentencia a aposentada de Novo Hamburgo Sonia Maria de Moraes, 66 anos.

Leonardo Vaz Medina por anos teve dúvidas sobre fazer ou não churrasco na areia. Este ano, se decidiu . Foto: Isadora Neumann / Agencia RBS

DO LATÃO CORTADO AO

ESQUELETO DE GELADEIRA

As churrasqueiras que tomam a orla em Capão da Canoa têm os mais diferentes formatos. Há desde o tradicional latão cortado ao meio até modelos portáteis, em que cabem poucos pedaços de carne por vez. Um dos mais sofisticados podia ser visto na barraca ocupada por amigos e familiares dos ex-jogadores de futebol Luiz Fernando Gomes e Paulo Ricardo Moreno, ambos de 45 anos.

Amigos desde os tempos de juvenil do Inter (Luiz Fernando chegou a jogar no time campeão da Copa do Brasil em 1992), agora costumam dividir uma churrasqueira no estilo parrilla, em que a carne é colocada sobre uma grade.

– É muito prático porque não precisa trazer espeto para a praia – explica Luiz Fernando, que também jogou no Cruzeiro e na Europa.

A carne, que inclui picanha e entrecôte, chega à beira-mar em caixas térmicas, assim como as bebidas – com direito a espumante Concha y Toro.

O grupo de Wanderlan Pinto (de calção verde) faz seu churrasco em uma carcaça de geladeira em Capão Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

Outro grupo de amigos nas proximidades, batizado "Pé na Estrada" em razão das viagens que costumam fazer juntos, optou por uma solução mais prosaica. Fizeram o fogo dentro de uma estrutura metálica de geladeira.

– Como a churrasqueira é baixinha, fica mais difícil de assar. Mas praia sem churrasco não é praia – garante o representante comercial e morador de Capão Wanderlan Pinto, 63 anos.

O empresário Eltamar Salvadori, 54 anos, de Canoas, explica que cada participante traz uma coisa:

– Olha lá, estão chegando as mulheres com a salada. Veio até a vó com o chimarrão.

Sentada não muito longe de uma turma de churrasqueiros praianos, a veranista Ana Cristina Souza, 50 anos, diz aprovar a adoção do hábito gaúcho à beira-mar. Só acha ruim as churrasqueiras instaladas entre os guarda-sóis:

– Fumaça na cara da gente não é legal. Acho bacana quando fazem o churrasco na parte de trás da praia.

Segundo o major Rodrigo Gonçalves dos Santos, comandante do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, é permitido levar churrasqueira portátil para a praia, desde que tudo (até o lixo e a brasa) siga o rumo de volta com seus donos no final da confraternização.

_______________

CUIDADOS BÁSICOS

Fazer churrasco na praia é permitido, mas veja o que não pode:

> Não é permitido fazer fogo direto na areia.

> Não pode nem mesmo abrir o guarda-sol e ficar bobeando nas dunas, que são áreas de preservação permanente. Então, fazer churrasco nas dunas é estritamente proibido.

> Não pode entrar com o carro na faixa da areia. Estacione o carro na rua e leve a churrasqueira portátil debaixo do braço.

> Não se deve deixar nenhum tipo de resíduo na beira do mar.

> A brasa precisa ser levada embora no final do churrasco.

Fonte: 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar