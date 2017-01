Projeto Praia Limpa recolhe mais de 300 quilos de lixo em furnas de Torres

Limpeza no Litoral

Na manhã deste domingo, uma ação do projeto Praia Limpa Torres efetuou a retirada de 355 quilos de lixo das furnas da Torre do Meio, grutas de difícil acesso voltadas para o mar. Cerca de cinco surfistas acessaram o local de prancha para fazer o recolhimento dos resíduos, com apoio da equipe de salva-vidas de Torres.



A Operação Furnas ocorreu entre as 6h e as 8h30min. Foi encontrada grande quantidade de embalagens, além de calçados e até mesmo sucata de drone. Alexis Sanson, coordenador do projeto, afirma que, além de limpar anualmente essas grutas, o objetivo é reduzir o descarte irregular de lixo.

— Queremos que isso desperte nas pessoas a consciência de até onde pode chegar o resíduo que produzimos — afirma.

O Praia Limpa Torres é uma realização da Associação dos Surfistas de Torres.