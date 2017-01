Rio Grande do Sul tem oito pontos impróprios para banho, diz Fepam

Litoral gaúcho

Oito pontos estão impróprios para banho no Rio Grande do Sul, segundo relatório divulgado na última sexta-feira pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Houve aumento no número de locais na comparação com o relatório anterior, da semana passada.

A praia da Capilha, em Rio Grande, entrou para a lista dos pontos sem condições de balneabilidade. Na mesma região, as águas do Camping Municipal, em Cristal, e da praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul, também seguem impróprias.

Leia mais

Operação Golfinho registra aumento de 26% nos salvamentos

Deslocamento em direção ao Litoral é intenso neste final de semana

Febre nos anos 1980, fliperamas resistem apesar da pouca clientela nas praias do Litoral Norte



Na região do Guaíba, o banho está proibido nas praias Carlos Larger, em Candelária, da Alegria e da Florida, em Guaíba, e na praia Recanto das Mulatas, em Barra do Ribeiro.

Já o Litoral Norte, a lagoa do Peixoto, em Osório, continua poluída.