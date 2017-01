Sol forte, vento calmo e mar limpo enchem as praias no Litoral Norte

Todos para a areia!



A combinação ideal entre sol forte, vento fraco e mar limpo encheu as praias do Litoral Norte desde o meio da manhã desta quinta-feira. Sob um céu praticamente sem nuvens e termômetros de rua marcando 30ºC por volta das 11h nas imediações da Praça do Farol, em Capão da Canoa, os veranistas rumaram à beira-mar para compensar o clima instável dos dias anteriores.



O mar não apresentou a mesma coloração cristalina da véspera, mas ainda estava claro e com espumas brancas. A grande vantagem foi mesmo o retorno do sol, que ao longo da semana aparecia somente por algumas horas.

– Cheguei hoje de Veranópolis e já vim direito para a praia. Como fico só até domingo, vou passar o dia inteiro aqui e reforçar o bronzeado – disse Mariele Gabrielli, 29 anos, nas areias de Capão.

Já a educadora Tamires Saueressig, 29 anos, de Gramado, vibrou com a conjunção de sol, calor e mar bom que ela aguardava desde segunda-feira, quando chegou ao Litoral.

– Com esse mar claro, dá vontade de aproveitar mais – observou, acompanhando as brincadeiras do filho Victor, sete anos, nas ondas.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de tempo ensolarado no Litoral nesta sexta, tempo encoberto no sábado e parcialmente nublado no domingo, mas sem indicativo de chuvas.