"Tenho a consciência tranquila", diz jovem que teria se passado por padre em Imbé

Polêmica sacerdotal

Zero Hora conversou, por telefone celular, com Luiz Eduardo Gregis, 18 anos, que teria rezado as missas sem autorização em Imbé. Disse que se encontrava em Osório no momento e negou ter cometido alguma irregularidade.



Gostaria de saber por que você se passou por padre em Imbé.

O Papa pode fornecer autorização em alguns casos.

A igreja informa que é necessário ter pelo menos 25 anos para ser padre. Que tipo de autorização você tem? Do Papa?

Não tenho, na verdade essas autorizações pararam de ser concedidas. Mas não me passei por padre. Há provas de que me fiz passar por padre?

A paróquia registrou queixa na polícia e conversamos com testemunhas que assistiram às missas e outras que se confessaram com você e o identificaram por fotos na internet. Também conversamos com o seminarista que recebeu você na casa dele.

Esse seminarista deveria ser excomungado. Mas tem fotos provando que eu estive lá na igreja?

Há pelo menos uma foto com uma estola de padre.

Mas essa foto não foi tirada lá.

Enfim, inúmeras testemunhas confirmam que você rezou as missas, e há um registro policial disso. Queria apenas ter a sua versão sobre esse episódio.

Minha consciência está tranquila. Não vou falar por telefone sobre esse assunto. Só pessoalmente. Me deixa teu telefone que depois eu ligo. Que a paz de Deus esteja contigo.