Briga na praia de Capão termina com duas pessoas esfaqueadas e dois carros incendiados

Violência

No início da tarde deste sábado, dois vendedores ambulantes iniciaram uma briga na beira da praia de Capão da Canoa em uma disputa por espaço na areia. O objetivo era vender bebidas perto dos palcos no Largo do Baronda, onde haverá shows durante o Carnaval. No entanto, mais pessoas se envolveram e a briga terminou com duas pessoas esfaqueadas e dois carros, estacionados na Avenida Beira-Mar, incendiados.

Segundo ocorrência atendida pela Brigada Militar, a praia estava lotada e muitos veranistas se apavoraram com as cenas de violência. Os dois homens que inciaram a briga acabaram se esfaqueando, um levemente e o outro de forma grave, na região do abdômen. Ele teve de ser hospitalizado.

Outras pessoas envolvidas, inclusive uma mulher, colocaram fogo em uma caminhonete Fiorino que pertencia a um dos homens que brigou. As chamas atingiram uma Meriva estacionada ao lado. A Brigada Militar foi acionada e um PM de moto caiu quando estava em deslocamento. O policial teve ferimentos leves. Os demais brigadianos atenderam a ocorrência e prenderam duas pessoas. Elas foram encaminhadas para a delegacia de polícia para registro da ocorrência.