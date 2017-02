Domingo de praias lotadas em Tramandaí e Capão da Canoa 

Litoral Norte

Em meio a uma mar de guarda-sóis, sob o céu azul sem nuvens que marcou o fim de semana no Litoral Norte, além de cadeiras, cangas, caipirinhas e peixes fritos, dezenas de bolas esportivas corriam ou voavam à beira-mar na tarde deste domingo. Com dias de tempo impecável, muito calor – Tramandaí e Capão da Canoa tiveram máximas de 32°C – e pouco vento, não faltou quem improvisasse jogos em família na praia.

Na faixa de areia perto da plataforma de Tramandaí, a bola de futebol quase não ia ao chão na brincadeira entre André Boeira, 39 anos, e o filho Christian, 18. Natural de Camaquã, na Região Metropolitana, o técnico em radiologia e fã declarado de Tramandaí, onde a família passou os últimos oito verões, tinha chegado no sábado ao litoral. Comemorou o tempo bom para uma das atividades preferidas na areia.

– Sempre tem de ter o futebolzinho. Ontem (sábado), peguei uma chuvarada no caminho e pensei: "Só o que faltava eu levar chuva para lá". Mas o dia está lindo. Eu gosto desse ar de praia. É mais pesado, mas é muito gostoso – comenta.

O bate-bola da dupla de Camaquã, porém, nem sempre fica restrito a pai e filho. Segundo Boeira, há dias em que os dois rumam para o campinho, na direção oposta da plataforma, para uma partida mais elaborada, por vezes com outros jogadores.

– Às vezes, sobra uma goleirinha. Mas, quando não sobra, também tem quem convide para jogar. Já dar para fazer amizade – diz.

A menina Thaíza, de apenas seis anos, diverte-se com o pai, na orla de Tramandaí: "Ela ama futebol", orgulha-se a mãe, Nadia Foto: Marcelo Carôllo / Agência RBS

Mais perto do mar, de biquíni cor de rosa, Thaíza, seis anos, mantinha seu talento restrito a uma pelota em família. Jogando com o pai e a mãe, por vezes dominava a bola, por vezes a perdia, enquanto ensaiava dribles e chutes a gol com os pais Carlos e Nadia.

A família, que mora em São Leopoldo, no Vale do Sinos, costuma rumar para a praia apenas aos finais de semana. Junto com protetor solar, cadeiras e óculos de sol, a bola virou item indispensável para divertir a pequena, que mostra desenvoltura na brincadeira.

– Ela ama futebol, adora jogar bola. Mais para frente, quero colocá-la em uma escolinha – conta a mãe.

Em Capão da Canoa, praia abarrotada de guarda-sóis e barracas dificultou a vida de quem planejava praticar algum esporte Foto: Lauro Alves / Agência RBS

Entre guarda-sóis e barracas, espaço só para o frescobol

Em Capão da Canoa, a praia abarrotada dificultou um pouco a vida de quem planejava jogar bola. Era preciso disputar espaço com guarda-sóis e barracas na faixa de areia para conseguir praticar algum esporte.

Michelle Fonseca, 33 anos, partiu de Gravataí na manhã de ontem para passar o dia com o marido e amigos na orla. O tempo colaborou: a manhã e o início da tarde foram de céu aberto – a partir das 16h, o tempo ficou nublado, mas, ainda assim, os termômetros marcavam 31º C.

O grupo também não se intimidou com o movimento na hora de sacar as raquetes de frescobol à beira-mar. Tudo para aproveitar o máximo do bate e volta na praia.

– Já voltamos amanhã (segunda-feira) para casa, mas vale a pena vir para cá, nem que seja por um dia só – disse a consultora de projetos, enquanto jogava com um amigo.