Força-tarefa apreende 44 toneladas de alimentos impróprios

Em Arroio do Sal, supermercado e açougue (foto) do mesmo proprietário foram interditados pela força-tarefa Foto: Marcelo Carôllo / Agência RBS / Agência RBS

Mais de 44 toneladas de alimentos impróprios para consumo foram apreendidas em estabelecimentos do Litoral Norte somente em fevereiro. Responsável pelas ações, uma força-tarefa liderada pelo Ministério Público (MP), em parceria com a Polícia Civil, as vigilâncias sanitárias estadual e municipais e órgãos como o Procon e a Secretaria de Agricultura ainda fez 17 interdições e lavrou 40 autos de infração em açougues, padarias, restaurantes e supermercados. Duas pessoas foram presas.



Conforme a Vigilância Sanitária do Estado, apenas quatro dos 44 locais visitados nos municípios de Torres, Capão da Canoa, Tramandaí e Xangri-lá não receberam nenhum tipo de sanção. Este é segundo ano em que a ação conjunta é realizada nas praias do litoral norte gaúcho – em 2016, quando a operação durou dois meses, foram vistoriados cerca de 90 estabelecimentos, resultando em 58 interdições. A força-tarefa tem por objetivo instruir comerciantes para que sigam as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e motivar as vigilâncias municipais a reforçarem sua atuação durante o ano.

– Todos os municípios têm deficiências na fiscalização, seja por falta de funcionários ou por questões políticas. Estamos elaborando relatórios que serão entregues ao MP para que os gestores públicos sejam chamados e se comprometam a tornar esse serviço efetivo – afirmou Paulo Roberto Mansan, da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, que tem sede em Osório.



Depois da primeira ação conjunta, realizada em 2016, foram abertos dois inquéritos civis contra os municípios de Capão da Canoa e de Torres, para averiguar falhas no serviço de fiscalização e solicitar a contratação de pessoal qualificado para o setor. Também foram iniciadas investigações contra fornecedores de produtos sem procedência.

Os estabelecimentos visitados foram escolhidos a partir de denúncias encaminhadas ao MP e às vigilâncias locais nos últimos meses. Segundo o fiscal sanitário, os principais problemas encontrados foram alimentos vencidos ou sem procedência, produtos deteriorados e falta de higiene. Toda a mercadoria apreendida foi incinerada, segundo a Polícia Civil.

O caso com maior volume de apreensões ocorreu em um supermercado de Balneário Pinhal, de onde foram retiradas 31 toneladas de alimentos fora do prazo de validade, alguns deles vencidos há mais de um ano. O local, que já estava interditado, era suspeito de estar repassando a mercadoria vencida a outros comerciantes.

Em mercado de Torres, a fiscalização apreendeu duas toneladas de carne sem procedência, além de produtos vencidos Foto: Divulgação / Vigilância Sanitária do Estado

Em Torres, ação termina na prisão de empresário

Uma das ações mais recentes, ocorrida na segunda-feira, resultou na prisão de um empresário de Torres. No mercado do qual ele é proprietário, foram encontradas cerca de duas toneladas de carne sem procedência, além de produtos fora da data de validade. No mesmo dia, em Arroio do Sal, um açougue e um supermercado do mesmo dono foram interditados pelo mesmo problema. Na ocasião, foram apreendidos 450 quilos de carne sem procedência, além de alimentos vencidos ou deteriorados.

– A prisão ocorre quando o caso é extremamente grave, como em Torres. O volume de carne sem procedência era muito grande, e o proprietário, reincidente – explica o delegado Daniel Mendelski, que atua em substituição na Delegacia do Consumidor.

Ao longo do ano, segundo a Vigilância estadual, foram realizadas audiências públicas para orientar os comerciantes a se enquadrarem nas normas de segurança alimentar estabelecidas pela Anvisa – com distribuição de um formulário indicando os itens a serem verificados em cada tipo de estabelecimento, como produtos com validade vencida e grande quantidade de carne. Vender, ter em depósito ou expor à venda mercadorias impróprias para o consumo é crime inafiançável, com pena que varia entre dois e cinco anos de prisão.



Segundo Ministério Público, situação está melhorando



Apesar do número considerável de autuações e do volume de alimentos apreendidos, o MP avaliou de forma positiva as vistorias realizadas no Litoral Norte em 2017. Para a coordenadora do Centro de Apoio e Defesa do Consumidor do órgão, Caroline Vaz, houve melhora em relação ao que foi constatado em 2016, no primeiro ano da força-tarefa.

Segundo a promotora, cerca de 30% dos locais percorridos em 2016 já foram revistos. A maioria teria apresentado soluções para os problemas apontados na visita anterior.

– Não dá para dizer que não temos saldo positivo. Os lugares onde retornamos, que tinham sido autuados no ano passado, mostraram melhoras. Estão buscando se enquadrar – disse.

Em 2017, a operação durou um mês, metade do tempo do primeiro ano. Segundo a Vigilância Sanitária estadual, dos dois estabelecimentos revisitados em fevereiro, um não apresentou irregularidades, enquanto o outro teve alguns problemas que não foram considerados graves pela equipe de vistoria.

A partir de agora, o trabalho deve seguir com as vigilâncias municipais. A força-tarefa, que seguirá para municípios do interior do Estado, pode ser reconvocada caso haja necessidade.