MP faz operação de combate a irregularidades sanitárias em restaurantes de Capão da Canoa

Litoral Norte

O Ministério Público realizou operação neste sábado para verificar irregularidades sanitárias, ambientais e administrativas em quatro restaurantes e bares de Capão da Canoa, no Litoral Norte. Promotores de Defesa do Consumidor, da Ordem Urbanística e do Meio Ambiente vistoriaram os locais com apoio de servidores da Secretaria da Agricultura e de policiais militares. As informações são da Rádio Gaúcha.

A fiscalização, acompanhada pela reportagem com exclusividade, ocorreu nos mesmos locais vistoriados no verão passado, quando toneladas de alimentos impróprios para consumo foram descartados e estabelecimentos interditados. Desta vez, um deles foi interditado. O restaurante Chopp Ana estava com alimentos refrigerados com temperatura acima do permitido. Um caminhão de lixo foi chamado para que cerca de 340 quilos de produtos perecíveis fossem descartados.



— Nós voltamos aos mesmos locais do ano passado e percebemos que a maioria melhorou bastante. Mas esse (Chopp Ana) precisa fazer algumas melhorias ainda — disse o promotor de Defesa do Consumidor Alcindo Bastos.

O responsável pelo restaurante não quis falar com a Rádio Gaúcha. Os outros três restaurantes também tiveram irregularidades constatadas, mas não o suficiente para interdição e terão um prazo para corrigi-las. O MP ainda faz o levantamento do que foi descartado.