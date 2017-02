Na busca de um novo lar para seu cão, mochileiro passa um mês em Capão da Canoa 

Companheiros de viagem

O amor por um cachorro adotado no Paraná fez um mochileiro que roda há oito anos pela América do Sul montar acampamento por cerca de um mês nas dunas de Capão da Canoa, no Litoral Norte. Após passar pela região da Cordilheira dos Andes, Álvaro Delaro vai retornar para retornar para o Uruguai após quase uma década de andança pelo continente.

Depois de Minas Gerais e São Paulo, o aventureiro encontrou o cachorro que o faria mudar o roteiro. Marley, como foi batizado, era ainda filhote e estava morrendo quando foi encontrado por Alvaro. Companheiro de viagem por cinco meses, ficou grande demais para ser levado no ônibus para o Uruguai. Por isso, no Litoral Gaúcho foi iniciada a busca por um novo dono.



— Ainda não fui embora por causa dele, não conseguia gente para ficar. Agora consegui um dono, vou embora na segunda-feira — comemora Alvaro, ao mesmo tempo em que lamenta perder o amigo.

A nova dona é uma moradora de Capão da Canoa, nas proximidades das dunas onde o Alvaro fixou moradia.

O uruguaio, cozinheiro profissional, decidiu deixar a profissão e partir para conhecer a América. O sustento é por meio da venda de artesanato e ajuda de moradores da cidade que conhece.

Se por um lado a tristeza da despedida do cachorro, de outro a alegria do reencontro. Em breve, a viagem de quase uma década acaba e Álvaro vai rever a família em Montevidéu e, se conseguir, levar uma vida mais sossegada, talvez com a antiga profissão de cozinheiro.