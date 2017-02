No último minuto: sol e mar limpo levam veranistas ao Litoral mesmo no final do feriadão

Carnaval

Diante do tempo quente e do céu azul que marcaram a terça-feira de Carnaval no Litoral Norte, muita gente resolveu aproveitar cada segundo do fim do veraneio. No fim da tarde, o movimento que se intensificava na estrada pareceu não afetar as areias de Tramandaí, onde milhares ainda curtiam o dia à beira-mar.

Mas nem só dos remanescentes se fez a lotação da praia na tarde do feriado. Para alguns dos muitos que se encontravam na orla, os últimos momentos eram também os primeiros.

Tomando uma cerveja sob um guarda-sol enquanto contemplavam o mar, Milton Lopes e Cacia Nogueira tinham chegado à praia horas antes. Como trabalhou durante o fim de semana, o empresário que mora em Esteio optou por fazer um bate e volta no litoral na terça-feira.

— Viemos para relaxar, sair um pouco da correria. Valeu a pena — disse o empresário.



Leia mais

AO VIVO: acompanhe as estradas no retorno do feriadão de Carnaval

Aos 88 anos, a Senhora da Calçada traz felicidade às ruas de Atlântida

Mais água, menos sol: saiba como aliviar a ressaca do Carnaval na praia



Proprietários de um pub em Canoas, Anelise Bacin e o marido também aproveitaram a brecha para aproveitar o dia à beira-mar com o filho Pedro, oito anos, e um casal de amigos. O fim de semana de mar azul — mais ameno na tarde desta terça — foi determinante para pegarem a estrada: provocados pela fotos que conhecidos postavam nas redes sociais, achavam que valia a pena o deslocamento tardio.

— O pessoal estava falando que estava lindo. E foi muito tranquilo para vir — relatou a empresária.

Quem mais se divertiu com a ideia dos pais foi Pedro, que passou a tarde pegando jacarés com uma pequena prancha. A folia, para a família, acabaria no mesmo dia. Como milhares de veranistas, eles rumariam de volta para Canoas à noite. Descansado o suficiente para encarar o trânsito do retorno.

— Viemos preparados (para pegar trânsito intenso). Vamos pegar uns lanches para levar na viagem — contou Anelise.

Leia mais matérias de Verão