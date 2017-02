Parque Eólico de Osório tem visitas abertas ao público até 15 de março

Litoral Norte

Quem se encanta com os imensos aerogeradores do Parque Eólico de Osório que contornam parte do caminho para o Litoral Norte pode matar um pouco da curiosidade sobre o local a partir desta semana. Até 15 de março, serão realizadas visitas gratuitas abertas ao público, a cada 30 minutos, em um centro de eventos construído na entrada do parque.

Uma das primeiras ocorreu na tarde desta terça-feira, quando um grupo de idosos do Centro de Convivência de Osório passou pelo local. Eles foram recebidos em uma sala com projetores, onde são passadas informações sobre o funcionamento do parque eólico, que abastece o Litoral Norte durante o verão e parte da Região Metropolitana fora da temporada. Após as explicações, os visitantes podem subir até um mirante localizado junto ao centro de eventos – apenas visitas técnicas percorrem as dependências do parque.

Nascida em Osório, Carmelita Pires da Silva, 71 anos, era uma das mais empolgadas com o passeio. Encantou-se em ver um pouco mais de perto os geradores que chamavam sua atenção à distância.

– Achei bem bonito. Nunca tinha visto de perto, só passava pela estrada, olhando. Imaginava que (o aerogerador) era mais fino, mas tem bastante largura – comentou.

As estruturas que produzem energia a partir o vento litorâneo – o famoso Nordestão é um dos principais contribuintes – fazem qualquer um sentir-se um inseto. Metade dos 148 aerogeradores de Osório passam dos 100 metros de altura (a outra parte mede 98 metros). O diâmetro da ponta de uma pá até a outra varia entre 70 e 92 metros.

Metade dos 148 aerogeradores de Osório passam dos 100 metros de altura. A outra parte mede 98 metros Foto: Marcelo Carôllo / Agência RBS

A energia captada pelo equipamento vai para um subestação da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), mas sua distribuição é controlada pelo governo federal – somente no ano passado, os aerogeradores produziram energia suficiente para abastecer uma população maior do que a de Porto Alegre: 1,75 milhão de pessoas.



O início da visitação no local marca, ainda, a comemoração dos 10 anos de atividades do parque eólico no município do Litoral Norte. Para o representante de uma das empresas envolvidas no projeto, é uma forma de agradecer à comunidade pela receptividade.

– (A visitação) Era uma demanda antiga. A comunidade, desde o princípio, foi muito interessada. Pouco a pouco, nos indicou esse lugar como ponto turístico – disse Felipe Ostermayer, gerente da Enefrín do Brasil.

As visitas ao parque eólico podem ser feitas de quarta a segunda-feira, das 11h40min às 20h (a última entrada é às 19h). A administração do local solicita que o passeio seja agendado pelo site www.complexoeolicodeosorio.com.br, na seção "Visite" e na opção "Centro de Visitação e Difusão da Informação".