Presença de algas deixa veranistas em alerta na Lagoa dos Patos 

Costa Doce

Os banhistas da Costa Doce – região da Lagoa dos Patos – foram surpreendidos com a alta incidência de algas e com alteração na cor da água nos últimos dias. A lagoa apresenta forte coloração verde em São Lourenço do Sul, Camaquã, Arambaré e Tapes.

De acordo com a prefeitura de Arambaré, a alteração foi causada pelo calor intenso dos últimos dias. Como não foram feitos testes na água, a orientação é evitar o contato com a lagoa.



— Uma pessoa com imunidade mais baixa pode apresentar vômito e diarreia, — explica a bióloga Cleonice Costa, diretora de Meio Ambiente do município.

A prefeitura de Tapes mantém a mesma orientação, por não poder garantir a segurança do banho. De acordo com o prefeito Sílvio Rafaeli, a coloração é causada pelo período de pouca chuva e também pelo calor.

É a segunda vez que o fenômeno ocorre neste ano, e a normalização acontece naturalmente.