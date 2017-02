Sábado de Carnaval tem mar azul e céu sem nuvens no Litoral Norte

Presente aos banhistas

Um céu sem nuvens e mar de um azul pouco habitual presentearam os veranistas que escolheram passar o feriado de Carnaval no Litoral Norte. Em Tramandaí, onde a praia estava lotada no começo da tarde deste sábado, muita gente quis registrar o dia impecável no fim da temporada.

— O mar está lindo. Em janeiro foi assim, mas disseram que fevereiro não estava tão bom. Aí chegamos aqui e: surpresa. Que surpresa boa — disse a empresária Clau Santos, 45 anos, enquanto fotografava a filha Lavínia na água.

Leia também:

A arquiteta que é guardiã das memórias de uma ilha na Lagoa dos Quadros

No Litoral Norte, opções para quem aprecia cachaça vão de museu a sorvete

Quem é Alemão Nei, o morador mais ao leste do Rio Grande do Sul



Depois de passar o começo do ano na praia, Clau e Lavínia, que moram em Santo Antônio da Patrulha, retornaram com familiares para aproveitar o Carnaval em Tramandaí. Fã de selfies, a filha de 10 anos era das que mais se divertia: brincando na água, sorria para a mãe tirar fotos com o celular.

O casal Patrícia Führ e Milton Dias, de Montenegro também quis guardar a imagem do mar azul de Tramandaí de recordação. Parados à beira-mar, faziam selfies de diferentes ângulos.

— Não é sempre no litoral gaúcho que temos uma praia dessas — justificou Patrícia, que pretende compartilhar a lembrança no grupo da família no WhatsApp.

Enquanto quem estava a passeio buscava se refrescar tomando cerveja, caipirinha ou água de coco na orla, quem pisou na areia a trabalhou se divertiu como pode. De bermuda, camiseta e sapato, o motorista Gilberto Alencastro, que levava um casal de Minas Gerais para conhecer o litoral, fazia selfies com o mar ao fundo enquanto aguardava os clientes que tomavam banho de mar.

— Está muito bom hoje. O mar está calmo, limpinho. A água, bonita — observou.