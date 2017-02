Segunda-feira é de sol, calor, mar cristalino e praia lotada no Litoral Norte 

Perto da perfeição

Seguindo o ritmo do fim de semana de calor, céu e mar azuis e vento quase nulo à beira-mar, a segunda-feira de Carnaval foi de movimento total na orla de Tramandaí, no Litoral Norte. No começo da tarde, milhares de mesas, cadeiras e guarda-sóis tomavam as areias da praia.



Com uma bandeira do Rio Grande do Sul e outra de seu país anexadas ao carrinho com cangas, batas, chapéus, bonés e pulseiras, o senegalês Bathie Gueye conta que, apesar da superlotação — na noite de domingo, o movimento era tamanho que era difícil circular pelas vias centrais da praia —, suas vendas já foram melhores.

— Está com um movimento bom, mas para as vendas, é como se fosse só mais um fim de semana. Graças a Deus não está chovendo — comentou o vendedor, que traz batas do Senegal para comercializar no litoral gaúcho.

Vendedor senegalês afirma que, apesar da praia cheia, vendas não estão melhores do que em outros finais de semana Foto: Marcelo Carôllo / Agencia RBS

Se para o comércio de roupas e acessórios o feriadão não teve muito de extraordinário, para quem estava a passeio, havia muito o que comemorar. Entretido com um boné que lhe servirá em 10 ou 15 anos, o pequeno Matheus, um ano, aproveitava seu segundo veraneio ao extremo: conservava ao redor da boca os resquícios de um picolé de chocolate saboreado após brincar na água. Natural de Porto Alegre, o menino experimentava com a mãe e a avó, que o levava no colo, um dos melhores finais de semana da temporada.

— A água está maravilhosa. Não perde para as praias de Santa Catarina — observou a avó Zélia Crisostomo, 60 anos.

O tempo e a paisagem propícios para ficar na orla devem prolongar o feriado da família, que chegou a Tramandaí no sábado, depois de três horas de viagem. Enquanto Matheus poderá aproveitar para brincar um pouco mais, mãe e filha se asseguram de voltar apenas quando não houver chances de pegar engarrafamento.

— Temos apartamento aqui, então vamos ficar mais uns dias. E voltar quando passar o movimento — contou Zélia.