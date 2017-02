Temporada de praia exige atenção contra golpes em aluguéis de imóveis

Fique atento

Veranistas que pretendem alugar imóveis no Litoral Norte precisam, cada vez mais, estar atentos às ofertas que se apresentam na rua ou via redes sociais. Casos de golpes, em que a pessoa fecha negócio pela internet ou com pessoas físicas, são comuns durante a temporada.

— Essa época, por ser de maior movimentação no Litoral, é um momento em que oportunistas se aproveitam. Com a facilidade de se promover e divulgar anúncios pela internet, é importante estar atento ao fechar o negócio — disse o coordenador de fiscalização do Creci-RS, Rodrigo Cabral.

Segundo Cabral, a melhor forma de se prevenir de golpes é certificar-se ao máximo antes de efetuar um depósito bancário. Verificar se o endereço do imóvel ofertado existe e, preferencialmente, visitá-lo antes da locação, estão entre as precauções mais básicas.



Dar preferência a imobiliárias e a corretores habilitados em detrimento de pessoas físicas também ajuda no momento de exigir garantias. O ideal é firmar um contrato de locação, e realizar uma vistoria na chegada ao imóvel para ver se ele está de acordo com o que foi anunciado. Caso esteja em dúvida sobre o profissional que vai intermediar a transação, é possível conferir se ele está habilitado pelo site do Creci ou através do telefone do departamento de fiscalização:(51) 3352-9975.

Para o vice-presidente do Sindicato da Habitação do RS (Secovi-RS), Marcelo Callegaro, outro ponto importante a ser observado é o valor fixado para locação. Preços muito abaixo dos praticados no mercado devem ser encarados com desconfiança. Quando surgir uma oferta tentadora, o ideal é comparar o valor cobrado pelas imobiliárias para imóveis do mesmo padrão, para ver se é compatível.

— Como qualquer coisa que se faz, para alugar um imóvel é preciso se cercar de cuidados. Às vezes a pessoa vê uma oferta muito abaixo do valor do mercado, pensa que está obtendo uma vantagem, e acaba levando um golpe — observa.

As negociações virtuais não chegam a ser desaconselhadas, mas exigem cautela redobrada. A busca deve ser feita, preferencialmente, em sites de locação reconhecidos ou mesmo de imobiliárias. Quanto mais garantias prévias, menor será a chance de transformar um período de descanso em uma desgastante jornada.

Clientes procuraram imobiliária após golpe

Uma imobiliária de aluguel por temporada localizada na avenida principal de Xangri-lá, no Litoral Norte, percebeu um movimento atípico nesta sexta-feira. Até o começo da tarde, cinco famílias surgiram no local para tentar alugar imóveis relatando terem sido enganadas em negociações.

— Chegaram desesperados, de mala e cuia, dizendo que tinha levado golpe. Eles tinham até as mensagens do WhatsApp, comprovante de depósito. Vários disseram que chegaram no lugar combinado e já estava alugado por outra família. Quem estava na casa nem sabia de nada — conta a funcionária Márcia da Conceição.

Casos de clientes que procuram o local depois de golpes não chegam a ser incomuns, segundo Márcia. Mas, na percepção da imobiliária, foram mais numerosos neste verão.

— O pessoal pega anúncio pela internet ou WhatsApp e fecha o negócio, depois acabam nos procurando como um socorro. Mas nos chamou atenção a quantidade de casos. A gente acha que com tanto golpe as pessoas vão tomar mais cuidado, mas não tomam — diz.