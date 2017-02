Tradicionalistas abrem jornada de 250 quilômetros da Cavalgada do Mar

Palmares do Sul

Teve início na manhã deste sábado a Cavalgada do Mar, que percorrerá 250 quilômetros do litoral gaúcho até o próximo sábado. Centenas de tradicionalistas partiram do balneário de Dunas Altas, em Palmares do Sul.



O primeiro destino dos participantes de um dos mais tradicionais eventos do Litoral Norte será a praia de Pinhal, onde será montado um novo acampamento antes de seguir para Tramandaí. O grupo passará ainda por Imbé, Capão da Canoa, Arroio do Sal e Torres, onde deve chegar no próximo sábado. A expectativa da organização é de que cerca de 1,5 mil pessoas participem da cavalgada.

Leia mais

No Litoral Norte, opções para quem aprecia cachaça vão de museu a sorvete

Alagamentos no Litoral Norte são problema recorrente e não têm previsão de solução

Nesta edição, a 33ª, o evento homenageará, através de um concurso de poesias, a cidade de Mostardas. A cidade é a terra natal de Menotti Garibaldi, filho de Anita e Giuseppe Garibaldi.