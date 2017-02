Veteranos e novatos se preparam para a Cavalgada do Mar

Litoral Norte

Um terreno gramado em frente ao mar em Dunas Altas, no litoral gaúcho, virou Acampamento Farroupilha na tarde desta sexta-feira. Centenas de pessoas passaram o dia na concentração para Cavalgada do Mar, que percorrerá 250 quilômetros no litoral a partir deste sábado.

Diante de malas, mantimentos, um disco de arado e uma panela de ferro espalhados pelo chão, Everton Rospide, 56 anos, amarrava a cobertura de lona que servirá de teto da moradia improvisada da próxima semana.

— A gente diz que vem para descansar, mas é o que menos a gente faz — conta o trabalhador autônomo.



A sexta-feira começou cedo para Everton e o compadre Dilson Lemos, que participam pela 18ª vez do maior evento tradicionalista do Litoral. Levantaram às 5h30min para preparar a saída e buscar o cavalo de Dilson, Gaúcho, antes de sair de Porto Alegre. Chegaram a Dunas Altas por volta do meio-dia. Ao som de música tradicionalista, ajeitavam o abrigo onde instalariam as duas camas dobráveis na primeira noite.



Veterana na Cavalgada do Mar, a dupla costuma se reunir cerca de uma semana antes do evento para organizar a viagem e listar os itens a serem comprados. Para esta edição, foram 10 quilos de carne, 10 potes de conserva (preparadas por Everton), arroz, massa, café e cerveja. Muita cerveja.

— Trouxemos 15 fardos, mas pode ser que tenha que comprar mais no caminho. Aqui não tomamos mate. Só cerveja gelada — brinca Dilson, que levou a cachorra Diana para acompanhar na jornada.



Dilson Lemos (de boina) e Everton Rospide (de chapéu) junto da cachorra Diana Foto: Isadora Neumann / Agencia RBS

Nem só os experientes se mobilizam para o acampamento que antecede a cavalgada. De bombacha, bota, chapéu e vestindo a camiseta de um piquete, Filipe Ritter, 37 anos, observava atento a movimentação dos amigos na colocação da lona laranja sob a qual passariam a noite. Apaixonado por cavalos, o músico era um estreante no evento tradicional.

— Os amigos já vieram outras vezes, sabem como ajeitar as coisas. Por mim, já tinha montado as coisas mais para o lado, mas ali tinha uma poça d¿água. É bom vir com quem tem experiência.

Morador de Porto Alegre, Filipe nutria a curiosidade pela Cavalgada do Mar há alguns anos, ouvindo histórias do sogro sobre o evento. Em 2017, encontrou em amigos do piquete onde hospeda seu cavalo a parceria que buscava para a aventura.

Para a primeira cavalgada extensa com Bairlarino81, seu cavalo criolo, a preparação começou meses antes. Eram três saídas por semana, entre 30 minutos e uma hora. Já com o acampamento improvisado, as preocupações foram mais brandas. O trio de cavaleiros contou com uma dupla de apoio para dar conta de algumas atividades, como o preparo da comida.

— Achava que o lugar tinha mais estrutura. Mas é bom passar um pouquinho de trabalho — diz.

A Cavalgada do Mar sairá de Dunas Altas, em Palmeira das Missões, às 8h. O primeiro destino é a praia de Pinhal, onde os participantes montarão um novo acampamento antes de seguir para Tramandaí.O grupo passará ainda por Imbé, Capão da Canoa, Arroio do Sal e Torres, onde o evento se encerra no próximo sábado. A expectativa da organização é de que cerca de 1,5 mil pessoas participem da cavalgada.

Cavalos receberam nesta sexta os últimos cuidados antes da partida Foto: Isadora Neumann / Agencia RBS