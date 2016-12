ESPECIAL: tudo o que você precisa saber para fazer o caminho de Santiago de Compostela

Uma vida em 30 dias

Buen Camino, peregrino!

É assim que os viajantes que se aventuram por alguma das rotas do caminho de Santiago de Compostela acenam a outros caminhantes que também fazem o percurso repleto de castelos medievais e paisagens impressionantes.

Percorri 750 quilômetros em 30 dias e, em uma reportagem especial, conto os motivos que levam centenas de milhares de pessoas todos os anos a peregrinar até a Catedral que guarda os ossos do apóstolo São Tiago.



No material, você pode encontrar detalhes sobre as rotas, com mapas e números sobre o Caminho de Santiago. Também pode ver fotos e vídeos da caminhada.



As belezas das cidades onde santa Teresa de Ávila passou na Espanha

Turismo religioso é uma das principais atrações de Israel











href="http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/viagem/noticia/2015/07/as-belezas-das-cidades-onde-santa-teresa-de-avila-passou-na-espanha-4805567.html">ha