Novo Campeche é a praia da moda no sudeste de Floripa no verão 2017

Santa Catarina

A cada temporada, moradores e turistas naturalmente elegem uma nova praia da moda em Florianópolis. As regiões leste e sudeste da Ilha já tiveram algumas. Depois da febre da Praia Mole e do Point do Riozinho, no Campeche, agora é a região entre o loteamento Novo Campeche e Rio Tavares que tem se popularizado, principalmente por quem prefere natureza em vez de badalação.

Na sexta, primeira manhã de sol (porque depois do meio-dia o céu já nublou) desde que começou o verão, nativos e visitantes correram para a beira do mar para tentar aliviar o mormaço e sensação térmica de 35°C.

A região do Novo Campeche, claro, estava lotada já bem cedo. Simone Perfeito, 40 anos, técnica de edificação, há 10 anos frequenta o bairro e já curtiu a praia em diferentes pontos — começou na Lomba do Campeche, à direita da Avenida Pequeno Príncipe, depois Riozinho e, há três anos, curte apenas o Novo Campeche.

Praia tem boas ondas para a prática do surf Foto: Carol Macário / Agencia RBS

— No Riozinho tem o vôlei, o quiosque, e ficou popular por causa dos locais da área, que faziam festa. Aqui começou a se popularizar depois que casais jovens passaram a trazer filhos. É mais sossegado — diz ela.

Trilha no meio da restinga

O acesso à praia do Novo Campeche se dá por uma trilha de cerca de 90 metros, no meio de duna de areia e restinga. Quiosques com comida e bebida são montados apenas durante a temporada. São três no total, além da barraca de aluguel e cadeira. Os valores ainda estão acessíveis: Água a partir de R$ 3, cerveja a partir de R$ 5 e cadeira e guarda-sol custam R$ 10 cada.

Trilha nas dunas e no meio da restinga tem apenas 90 metros Foto: Carol Macário / Agencia RBS

Manual para entrar na água

O mar na região do Novo Campeche tem a particularidade de ter muitos buracos. Isso ocorre, segundo os salva-vidas, em razão de ser meio de praia, ou seja, o costão mais próximo é na Joaquina, à esquerda. Por isso é comum a formação de buracos logo na beira e bancos de areia alguns metros dentro do mar, além das correntes de retorno.

Bandeiras indicam pontos com corrente de retorno na praia Foto: Carol Macário / Agencia RBS

Algumas dicas:

— Fique atendo com a cor da bandeira nos postos de salva-vidas

— Fique atento também as bandeiras colocadas na beira do mar, que indicam onde há corrente de retorno. Procure banhar-se a uma distância de pelo menos 20 metros para cada lado da bandeira.

— Caso caia em algum buraco, procure nadar para as laterais até sair da corrente em vez de nadar contra.

Riozinho ou Novo Campeche?

Embora o Riozinho não goze de toda a popularidade do passado, o point ainda tem um público fiel, principalmente o que gosta de praticar esportes na areia.

Praia no Riozinho tem menos buracos e é menos perigosa para crianças Foto: Carol Macário / Agencia RBS

— Aqui é legal pela localização. Sou de Porto Alegre, mas há oito anos venho para cá. É um público mais fitness, que gosta de atividades físicas. Embora a água seja gelada, tem menos buracos. É ótimo para vir com a família — opina Daniela Moraes, 40, servidora pública.

Foto: Carol Macário / Agencia RBS