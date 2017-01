Atraso em obras adia abertura do Consulado dos EUA na Capital

Porto Alegre

Prevista para o final de 2016, a conclusão das obras do Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre, iniciadas em junho de 2015, sofreram atraso. Com isto, a previsão de que os primeiros vistos pudessem começar a ser emitidos na capital gaúcha a partir de fevereiro próximo não irá se concretizar.

Conforme informações fornecidas pelo Consulado dos Estados Unidos em São Paulo, "a conclusão da construção acontecerá em um futuro breve", e a unidade porto-alegrense deverá abrir oficialmente ainda no primeiro semestre, mas sem data prevista. "Os preparativos para o novo Consulado estão dentro do planejado", diz a representação paulista, em nota. "Após a obra, serão instalados equipamentos e móveis e realizados testes finais".

O novo prédio localiza-se na Avenida Assis Brasil, 1.889, na Zona Norte, onde antigamente funcionava um supermercado. Em agosto passado, a Embaixada dos Estados Unidos no país anunciou a abertura de uma seleção para vagas destinadas ao Consulado de Porto Alegre. Foram recrutados profissionais – na maioria, fluentes em inglês – para 19 cargos de níveis médio e superior, com salários entre R$ 45.162 e R$ 115.695 anuais.



Como obter o visto para os Estados Unidos

Atualmente, o procedimento para a obtenção do visto em Porto Alegre ocorre em duas fases, como acontece nos Consulados de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, mediante atendimentos agendados. Na capital gaúcha, os interessados em obter o documento devem dirigir-se primeiramente ao Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (Casv), na Avenida Carlos Gomes, 1.501.

No local, inaugurado em 2014, são coletados os documentos e os dados pessoais de cadastro, como foto e impressões digitais, com o objetivo de agilizar o procedimento na segunda etapa. Depois que o novo Consulado (na Avenida Assis Brasil) for aberto, o solicitante – que hoje precisa viajar a São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília ou Recife – poderá fazer a entrevista e apresentar os documentos que comprovem o seu vínculo com o Brasil na própria representação porto-alegrense.

A entrevista deve ser marcada para que ocorra pelos menos 24 horas após o solicitante dar entrada ao processo no Casv (tempo necessário para que os dados coletados sejam encaminhados ao Consulado). A renovação do visto continuará a ser realizada no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, em etapa única.

