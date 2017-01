Colômbia reinventada

Seu Olhar

Jacqueline foi à Colômbia em 2016 Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Por Jacqueline Custódio

Desde que me conheço por gente, gosto de viajar e conhecer lugares que tenham como referência turística prédios e monumentos históricos e representativos da cultura. Saber que a Colômbia tem a cidade de Cartagena das Índias, patrimônio histórico e cultural da humanidade pela Unesco, me fez querer conhecê-la.

Em 2016, pude realizar esse desejo. Cartagena é realmente uma cidade encantadora, com parte histórica e outra onde cresceram arranha-céus e shoppings. Tudo em harmonia.

As muralhas da cidade antiga são lembranças de lutas de independência e emprestam identidade ao local. Suas ruas estreitas são um verdadeiro festival para os olhos, com seu colorido casario. Tudo isso sem descuidar de oferecer conforto e gastronomia. Para fechar com chave de ouro, é imperdível o passeio Rumba en Chiva: uma volta pela cidade à noite, em ônibus aberto com artistas tocando rumba.

Bogotá não desaponta: o charmoso bairro La Candelaria, com suas ladeiras coloridas, abriga a Praça Chorro de Quevedo, considerada ponto de nascimento da cidade, em 1538. Vale fazer uma visita guiada a pé. É uma cidade segura, com policiamento nas ruas, compondo um país que deixou para trás a história de violência e reaprendeu a alegria de receber visitantes!

Perfil: Jacqueline Custódio, advogada, 56 anos, de Porto Alegre

Lugares que conhece: Alemanha, Áustria, Argentina, Aruba, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Croácia, Egito, Escócia, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Hungria, Holanda, Índia, Inglaterra, Israel, Itália, Liechtenstein, Malásia, Mônaco, Nepal, Portugal, Polônia, País de Gales, República Tcheca, Suíça, Tailândia, Turquia, Uruguai e grande parte dos Estados brasileiros.

Ainda pretende conhecer: África do Sul, Austrália, Bolívia, Equador, Japão, Marrocos, México, Nova Zelândia, Paraguai e Peru.

