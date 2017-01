Confira o que você precisa saber para dirigir em outros países

Exterior

Nas férias, viajar de carro pode ser uma opção que une toda a família. Pode sair mais em conta do que comprar os tradicionais passeios turísticos de cada cidade e traz a autonomia de escolher os próprios caminhos. É a chance de fazer a sua viagem ser exclusiva. Para isso, é necessário obedecer aos códigos de trânsito vigentes em cada país e se preparar antes de sair do Brasil.

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deve ser aceita em todos os países, mas o Detran/RS recomenda a elaboração da Permissão Internacional para Dirigir (PID), um documento que funciona como tradução da CNH, por ser elaborado em oito idiomas diferentes (alemão, árabe, chinês, espanhol, francês, inglês, português e russo). Não é um documento obrigatório, mas pode ser solicitado em outros países. É uma precaução que pode evitar dores de cabeça para quem quiser alugar um carro no Exterior.

Leia mais:

O Museu de Ciências da PUCRS vai ao shopping nas férias de verão

Atraso em obras adia abertura do Consulado dos EUA na Capital

Parecido com um pequeno livro, a PID facilita a identificação em caso de acidentes e locação de veículos. O documento é aceito em 135 países, membros da Convenção de Viena. Como exceções, aparecem o Japão (onde é necessário fazer a carteira de habilitação no país), China, Índia e Turquia. Os três últimos têm regras próprias para os motoristas, e as placas nos idiomas locais podem complicar a direção para quem não é nativo. A PID não substitui a CNH em território brasileiro.

COMO FAZER O DOCUMENTO



- Onde: qualquer Centro de Formação de Condutores (CFC) está habilitado a emitir a PID no Estado.

- O que é preciso: basta levar a carteira de identidade e um comprovante de residência — originais e uma cópia de cada. Caso o Registro Geral (RG) tenha sido expedido fora do RS, a cópia precisa ser autenticada.

- Prazo: a PID fica pronta em cinco dias úteis.

- Quanto: a taxa de expedição é de R$ 54,04.

- Validade: a mesma da CNH, mas sem a tolerância de 30 dias para renovação. Em solo estrangeiro, a PID permite que você dirija por até 180 dias a contar do ingresso no país. Se for morar no Exterior, o ideal é conferir como são as regras para os moradores do país.

Locais que aceitam a PID:

África do Sul, Albânia, Alemanha, Anguila (Grã Bretanha), Angola, Argélia, Argentina, Arquipélago de San Andres, Providência e Santa Catalina (Colômbia), Austrália, Áustria, Azerbaidjão, Bahamas, Barein, Bielo-Rússia, Bélgica, Bermudas, Bolívia, Bósnia-Herzegóvina, Bulgária, Cabo Verde, Canadá, Cazaquistão, Ceuta e Melilla (Espanha), Chile, Cingapura, Colômbia, Congo, Coreia do Sul, Costa do Marfim, Costa Rica, Croácia, Cuba, Dinamarca, El Salvador, Equador, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Filipinas, Finlândia, França, Gabão, Gana, Geórgia, Gibraltar (Colônia da Grã Bretanha), Grécia, Groenlândia (Dinamarca), Guadalupe (França), Guatemala, Guiana, Guiana Francesa (França), Guiné-Bissau, Haiti, Holanda, Honduras, Hungria, Ilha da Grã-Bretanha (Pitcairn, Cayman, Malvinas e Virgens), Ilhas da Austrália (Cocos, Cook e Norfolk), Ilhas da Finlândia (Aland), Ilhas da Coroa Britânica (Canal), Ilhas da Colômbia (Geórgia e Sandwich do Sul), Ilhas da França (Wallis e Futuna), Indonésia, Irã, Irã Ocidental, Israel, Itália, Kuwait, Letônia, Líbia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Martinica (França), Marrocos, Mayotte (França), México, Moldávia, Mônaco, Mongólia, Montserrat (Grã-Bretanha), Namíbia, Nicarágua, Níger, Niue (Nova Zelândia), Noruega, Nova Caledônia (França), Nova Zelândia, Nueva Esparta (Venezuela), Panamá, Paquistão, Paraguai, Peru, Polinésia Francesa (França), Polônia, Porto Rico, Portugal, Reino Unido (Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales), República Centro Africana, República Tcheca, República Dominicana, República Eslovaca, Reunião (França), Romênia, Rússia, Saara Ocidental, Saint-Pierre e Miquelon (França), San Marino, Santa Helena (Grã Bretanha), São Tomé e Príncipe, Seychelles, Senegal, Sérvia, Suécia, Suíça, Svalbard (Noruega), Tadjiquistão, Terras Austrais e Antártica (Colônia Britânica), Território Britânico no Oceano Índico (Colônia Britânica), Timor, Toquelau (Nova Zelândia), Tunísia, Turcas e Caicos (Colônia Britânica), Turcomenistão, Ucrânia, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela e Zimbábue.