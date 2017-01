Descobrindo a Suíça

Seu Olhar

Daniella é estudante de Jornalismo Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Por Daniella Rigodanzo Koslowski

Saindo de Varsóvia (Polônia) em 21 de dezembro, às 15h30min, desembarquei em Zurique (Suíça) às 17h30min. Minha primeira vez no país e a sensação de estar perto de casa. Meu destino era a pequena Volketswil, que, com cerca de 14 mil habitantes, é uma bela cidade. As cidades são perto umas das outras, o que facilita a locomoção para conhecer mais da cultura do interior. A quantidade de atividades de lazer junto à natureza impressiona.

Com as festas de final de ano e a oportunidade de passar com pessoas que gostamos, aproveitei o recesso das aulas do intercâmbio em Lublin e viajei até a Suíça para conhecer e matar um pouco da saudade do Brasil na casa da amiga Elaine Ten Caten Imhof. Com a Elaine e sua família, pude conviver com os costumes suíços durante duas semanas.

Tive oportunidade de passar uma tarde na empresa da família, que cultiva temperos e verduras orgânicas. Ao todo, contam com 3 hectares de estufas e aparato tecnológico que auxilia na produção.

E não poderia faltar um passeio pela linda Zurique. Chegamos de trem e fomos às compras na principal rua do comércio, a Bahnhofstrasse. Passeando pela cidade velha, ao longe vemos a Catedral Grossmünster e as igrejas de Fraumunster e St. Peter Church, situadas entre o Rio Limmat. Outra parada obrigatória é a praça Bürkliplatz.

A Suíça é muito mais do que falam. Fiquei encantada com tudo que vi e com os chocolates que degustei. Com certeza, voltarei.

Perfil: Daniella Rigodanzo Koslowski, estudante de Jornalismo, 21 anos. Faz intercâmbio na Polônia.

Lugares que conhece: Varsóvia, Cracóvia e Zakopane (Polônia); Volketswil, Rapperswil, Interlaken e Zurique (Suíça); Gramado e Canela (RS).

Ainda pretende conhecer: República Tcheca, Alemanha e Eslováquia.