Machadinho tem roteiros que incluem águas termais e cascata

Machadinho convida os turistas para banhos mornos nas águas termais e para um refresco a quem preferir as quedas de água gelada. Apesar de o destino mais conhecido por oferecer esse tipo de passeio no norte do RS ser Marcelino Ramos, o município de 5 mil habitantes também tem boas opções.

A cidade, que fica a cerca de 360 quilômetros de Porto Alegre, encanta ao primeiro olhar. Os visitantes são recebidos pelo monumento a Frei Teófilo, conhecido por fundar uma olaria para fabricar os tijolos da igreja. As paredes da construção são cheias de história — no local, funciona um museu um pouco diferente. Enquanto subimos a escadaria para chegar ao ponto mais alto de uma das torres, podemos acompanhar a história de Machadinho. Ao longo dos 136 degraus, imagens chamam atenção — como a que a igreja aparece coberta de neve. Do alto ainda se tem uma vista panorâmica.

Da parte histórica, o roteiro segue para uma atração mais recente: o parque termal. Há pouco mais de 10 anos, as águas quentes atraem turistas de muitos lugares, como a dona de casa Luciane Almeida:

— Somos de Rio Grande e estamos adorando. É maravilhoso: comida boa e águas bem quentinhas.

As águas que chegam às piscinas saem de fontes termais a uma temperatura de mais ou menos 46°C. Ao chegar à superfície, esfria, mas pouco. Tanto que, em dias mais quentes, algumas piscinas são resfriadas para proporcionar o melhor banho possível.

— É um ambiente muito aconchegante, temperatura boa, tranquilo, as crianças podem ficar à vontade, não é perigoso. Gosto de vir aqui no fim de semana para brincar com eles, é bem divertido — relata a professora Fabiana Witman.

O parque tem piscinas com diferentes profundidades, e é possível optar pela coberta. Ao ar livre, no entanto, tudo fica mais bonito.

A pé, embarcamos numa trilha de menos de 200 metros. Mal dá tempo de entrar na mata, e a natureza nos presenteia com uma queda d'água: é a Cascata do Tigre. As imagens do mamífero representam o que conta a lenda, de que eles habitavam a região. Na verdade, o nome se deve ao fato de a cascata passar na comunidade Tigre. São 60 metros de queda.

— Consegui chegar bem perto, saí da trilha, consegui ir quase embaixo da cascata. Muito bom. É um lugar de onde não dá vontade de sair — comenta a professora Roselaine Morelo.

Para quem estiver disposto a se aventurar na mata, o passeio de trator dura 45 minutos. E, antes de ir embora, que tal levar uma lembrança bem colonial? Uma cachaçaria vende produtos que variam de R$ 5 a R$ 35. Deu para perceber que opções não faltam em Machadinho, né? Então já sabe: com frio ou calor, nas piscinas naturalmente aquecidas ou no frescor da água que cai da cascata, a diversão é garantida.

Foto: RBS TV / Reprodução

PREÇOS

- Entrada no balneário: R$ 20 para adultos e R$ 10 para crianças (as refeições saem, em média, R$ 25, enquanto a hospedagem varia de R$ 100 em pousadas a R$ 520 em hotéis).

- Cascata do Tigre: R$ 5

- Passeio de trator: R$ 15