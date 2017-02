2 em 1: Barra de Ibiraquera, em SC, tem mar para esportes radicais e lagoa para as famílias 

Multiuso

A cena nos fins de tarde de verão na Barra de Ibiraquera, em Imbituba, é bem colorida e movimentada. Devido ao forte vento nordeste e às ondas, o local começou a atrair atletas de windsurfe e kitesurfe há cerca de três décadas e foi se desenvolvendo graças aos esportes. Na lagoa homônima que desemboca no mar, ainda pode-se praticar stand-up paddle.

— Aqui tem um contexto que contribuiu para a prática de esportes radicais e outros nem tanto. O atleta de kite vai ali e pega ondas que são umas das melhores do Brasil. O stand up também, dá para fazer na lagoa ou nas ondas. O cara pode estar num lugar seguro, na lagoa, olhando um atleta fazendo manobra no mar — explica Ivan Floater, presidente da Associação Brasileira de Stand-Up Paddle e morador do local.

Leia também

Praias menos badaladas oferecem tranquilidade aos veranistas de SC

Ilha do Campeche tem uma das águas mais cristalinas do litoral catarinense

As praias escondidas na catarinense Governador Celso Ramos



A história do restaurante Tartaruga, que fica na beira da lagoa e está completando 30 anos, confunde-se com a do kitesurfe: o local serviu de ponto de encontro e alimentação para os primeiros atletas à procura dos ventos e das ondas da praia, reconhecida como um dos melhores pontos para prática do esporte no Brasil.

— Os antigos viviam só da pesca e da agricultura. Depois, os velejadores começaram a vir e alugar as casas. Hoje, não tem quem não viva disso — conta Kleber Marques.

O restaurante é todo decorado com pranchas cedidas pelos atletas. A primeira delas foi dada por Celso Araújo, o Pantera, um dos precurssores do esporte ali.

Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Uma opção mais segura e tranquila do que o mar

Na Barra de Ibiraquera, banhistas e atletas dividem o espaço em harmonia. Enquanto crianças e famílias aproveitem a lagoa, aqueles que curtem onda e esporte radical vão para o mar.

Quando na lagoa, os banhistas devem cuidar com as correntes de retorno entre ela e o mar e ficar atentos às bandeiras vermelhas. Já a bandeira verde indica que o lugar está seguro para passar para o outro lado — a lagoa é rasa.

Já a Barra de Ibiraquera é uma praia considerada intermediária, ou seja, nem tranquila nem perigosa, mas tem bastante índice de arrastamento, segundo os salva-vidas que atendem o local.

Naturalmente, a lagoa não tem ligação com o mar. Para garantir a renovação das águas e preservar a pesca na região, é realizada a abertura de sua comunicação com o mar. A decisão é baseada em critérios como o volume de água da lagoa, as condições da maré e a presença de peixes e larvas de camarão no mar.

Foto: final de tarde na belíssima lagoa de Ibiraquera. / Foto de Tharen Campos.

Para treinar

Pertinho da Barra de Ibiraquera, na escola de paraquedismo SkyZimba, é possível se divertir e se exercitar em um cable park, estrutura com roldana, cabos de aço e motor e uma piscina de 150 metros que permite treinar wakeboard sem lancha e até o kitesurfe, já que ambos os esportes têm pegada similar. Uma corda e uma barra são ligados à roldana acionada por controle remoto — basta o atleta subir na prancha e se segurar na barra.

— É possível aprender e praticar. Foi feito para substituir a lancha do wake-board, que é cara. Depois virou esporte, com liga mundial e tudo. E ainda é usado para aprender kitesurfe. O pessoal usa muito para treinar manobras da modalidade freestyle. Como o ambiente é controlado, fica muito mais rápido.

Caiu, já está andando de novo — explica Jailson Limana, um dos sócios da SkyZimba.

Quanto custa

— Surfe: aula avulsa, R$ 95; três por R$ 235; ou cinco por R$ 325

— Kitesurfe: R$ 240 hora/aula (são indicadas de seis a 10 aulas para dominar o equipamento)

— Aluguel de prancha de surfe: R$ 40 a hora

— Aluguel de prancha de stand up paddle: R$ 30 por hora ou R$ 20 por 30 minutos

— Cable Park: R$ 120 por hora individual (com até três pessoas se revezando no equipamento) ou R$ 300 por hora fechada para grupos de, no máximo, cinco pessoas