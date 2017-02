Ecoturismo

Desafiar os próprios limites, melhorar o humor, fazer novos amigos e conhecer lugares incríveis são alguns dos benefícios para quem faz trilhas. Independentemente do nível de dificuldade, o resultado costuma ser um visual de tirar o fôlego, seja a vista de um mirante natural, uma praia ou cachoeira.

A seguir, confira dicas de cinco trilhas imperdíveis para fazer em Santa Catarina.

1. Trilha Costeira de Zimbros, Bombinhas

Caminho à margem de muitas praias, pode ser percorrido de forma circular, passando por Bombinhas e Porto Belo. O trajeto de ida e volta é de 11 quilômetros, sendo recomendado preparo físico para longas caminhadas. No percurso, podem ser encontradas ruínas de construções antigas e sambaquis.

Informações: bit.ly/trilhasbombinhas

2. Lagoinha do Leste, Florianópolis

Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

Escondida atrás dos morros do sul da Ilha de Santa Catarina, a praia da Lagoinha do Leste deixa qualquer viajante fascinado pelas areias claras e pelo mar esverdeado em um dia de verão. A trilha mais popular, pelo Pântano do Sul, tem 2,2 quilômetros e é composta de uma subida íngreme e uma descida.

Informações: bit.ly/trilhasfloripa

3. Pedra do Urubu, Palhoça

Foto: Marco Favero / Agencia RBS

A trilha leva para um mirante natural com umas das mais belas vistas da região de Palhoça. Do topo, é possível avistar boa parte da Baixada do Maciambu, incluindo a praia da Pinheira e a Guarda do Embaú. A caminhada leva cerca de meia hora de subida.

Informações: bit.ly/pedradourubu

4. Trilha do Rio do Boi, Praia Grande

Foto: Junior Scandolara Claudino / Divulgação

Permite a visitação do cânion Itaimbezinho, no sul do Estado, pela parte interna, entre as paredes de até 720 metros de altura. É considerada uma das trilhas de ecoturismo mais singulares do país. No trajeto, você pode aproveitar banhos em piscinas de águas cristalinas, tobogãs naturais e cachoeiras. São 16 quilômetros de ida e volta, com duração média de sete horas. Nesta trilha, é obrigatório o acompanhamento de um guia.

Informações: bit.ly/riodoboi

5. Trilha do Pitoco, Chapecó

Foto: Alan Pedro / Agencia RBS

Localizada no interior de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, a Trilha do Pitoco fica às margens do Rio Uruguai. O percurso total é de cinco quilômetros, feito em cerca de três horas de caminhada pela mata. Os visitantes podem observar a flora e a fauna e conhecer cinco cachoeiras ao longo do caminho.

Informações: bit.ly/trilhadopitoco