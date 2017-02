Um lugar no mundo

Viagem

Às vezes denominado de "O Som do Silêncio", o Doubtful Sound é o mais profundo (421 metros) e o segundo mais longo (40 quilômetros) dos fiordes da Ilha Sul da Nova Zelândia. Poderoso, sereno e misterioso, é um dos lugares que ajudaram o país a quebrar o recorde de visitantes no ano passado: 3,5 milhões de turistas de todo o mundo estiveram no destino da Oceania, um aumento de 12% em relação a 2015.

Para comemorar os bons resultados, o Turismo da Nova Zelândia acaba de lançar uma nova campanha global em parceria com a marca de equipamentos fotográficos Nikon. A ideia é promover experiências de viagem em três vídeos de 360 graus, que podem ser acessados no site newzealand.com/Pure360.

Vale lembrar que, para voar do Brasil à Nova Zelândia, não é preciso cruzar o mundo: a Air New Zealand tem voos diretos a partir de Buenos Aires (Argentina), e a Latam voa de Santiago (Chile) – as duas rotas têm duração de 13 horas, uma hora a mais do que voar de São Paulo a Los Angeles, na Califórnia, por exemplo.

A Gol Linhas Aéreas oferece agora o assento GOL+ Conforto também para as 11 rotas operadas pela companhia em sete países da América do Sul e do Caribe. Essas poltronas têm um espaçamento maior e 50% a mais reclínio. Além disso, garantem ao passageiro prioridade de embarque e compartimento exclusivo de bagagem.

Nos voos internacionais, os assentos GOL+ Conforto estão localizados entre as fileiras 5 e 7 das aeronaves e também nas saídas de emergência e podem ser adquiridos a partir de R$ 30, variando de acordo com o tempo e distância da rota.

A Azul Linhas Aéreas terá mais operações internacionais, com novos voos para Fort Lauderdale/Miami e Lisboa. A partir de 10 de abril, a companhia incluirá duas ligações para o destino norte-americano na faixa da manhã, às segundas e sextas-feiras , chegando a nove semanais.

Em 10 de junho, será a vez da capital portuguesa, cuja operação passará a ser diária – atualmente, são cinco frequências por semana. Todos os voos decolam do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, operados pelo jato A330, de 272 assentos.