Azul terá tarifa com desconto para quem não despachar bagagem

Às vésperas de entrarem em vigor as mudanças nas franquias de bagagens, na próxima terça-feira (14/3), as companhias aéreas estão, aos poucos, se manifestando sobre suas novas práticas. Nesta quinta-feira, foi a vez da Azul Linhas Aéreas.

A companhia anunciou que continuará oferecendo normalmente a franquia de bagagens de 23 kg em seus voos domésticos e manterá os preços das passagens aéreas praticados atualmente. No entanto, terá uma nova opção de tarifa — que será introduzida gradativamente para os mercados onde a empresa opera no Brasil, a partir do dia 14/3 — com preços reduzidos para quem não despacha bagagens.

Algumas cidades com voos saindo de Campinas — inclusive Porto Alegre — já contarão com tarifas reduzidas a partir desta sexta-feira. Além disso, passa a valer a regra para embarque com bagagens de mão de até 10kg em todos os voos da empresa.

Operações internacionais

Conforme a companhia, seguindo as práticas internacionais de mercado, o volume de bagagem despachada para voos com destino aos EUA e à Europa também passa a ser diferente a partir da próxima terça-feira (14/03). Os clientes com bilhetes adquiridos para as classes Economy e Economy Extra terão direito ao despacho de dois volumes de 23 kg cada, e os clientes da Azul Business poderão despachar três volumes de 23kg cada.

O número de volumes não muda em relação ao que a Azul já praticava. A diferença está no peso máximo permitido para cada volume, que agora se enquadra nos padrões internacionais. Ainda, caso o cliente queira despachar um ou mais volumes extras, a companhia reduzirá o valor do volume extra de US$ 150 para US$ 100 por volume.

Para os voos na América do Sul, a companhia terá por regra o despacho de um volume de até 23kg de bagagem por cliente. Caso ele queira levar um ou mais volumes extras, a companhia passará a cobrar o valor de US$ 50 por volume, o que representa uma redução no valor pago atualmente na forma de quilogramas.