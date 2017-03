Búzios lança o Festival Gastronômico 2017

Rio

Entradas, pratos principais e sobremesas elaborados por chefs dos mais caros e charmosos restaurantes de Búzios, no Rio de Janeiro, são oferecidos a preços populares em frente aos estabelecimentos. É assim o formato do Festival Gastronômico de Búzios, um dos mais tradicionais eventos de gastronomia do país marcado para os dias 7 e 8 e 14 e 15 de julho de 2017.

Entre piratas, Brigitte Bardot e Mick Jagger, Búzios entrou no mapa

Escolha a sua praia em Búzios

Para quem gosta de viajar, comer bem e gastar pouco, o festival é uma ótima oportunidade de conhecer o badalado e mais famoso balneário carioca, que une um perfil de vila de pescadores com um ambiente cosmopolita. ZH antecipa três das delícias confirmadas para este ano. O roteiro completo será divulgado em abril.

Ravióli de Camarão com Queijo Gruyere ao Molho de Chitake com Limão Siciliano, do chef Renan Araujo, estreia em 2017. Foto: Divulgação, Restaurante Parvat (Rua das Pedras) - Chef Renan Araújo

O restaurante Parvat (Rua das Pedras) vai oferecer aos visitantes um prato principal: o ravióli da camarão, criado pelo chef Renan Araújo, com massa artesanal feita com farinha italiana e camarão pescado no mar de Búzios.



— O Queijo Gruyele dá um contraste de sabor junto ao molho levemente cítrico para harmonizar com o fruto do mar — diz o chef.

O Festival Gastronômico de Búzios apresenta uma grande variedade de pratos, sabores, aromas e texturas. Tudo de forma democrática, com preços únicos para entrada (R$ 15), prato principal (R$20) e sobremesa (15). Os restaurantes colocam mesas nas ruas dos corredores gastronômicos de Búzios: a Rua das Pedras, a Orla Bardot (sua continuação em direção à Praia dos Ossos), a Manoel Turíbio de Farias (a paralela de trás da Rua das Pedras) e a praia de Manguinhos, onde estão o charmoso Porto da Barra e seu vizinho Espaço Domme. Além do capricho na escolha do cardápio e na preparação dos pratos, a decoração das mesas é um capítulo a parte que encanta os convidados.

Outra especialidade de 2017 será da Casa das Natas, do chef Bruno Miguel Rodrigues, que oferece o pastel de nata tradicional e com recheio de chocolate.



Pastel de nata é sobremesa certa para degustar durante os dois fins de semana do Festival de Búzios em 2017

O chef, no festival, serve os clientes e explica os ingredientes usados na preparação do prato. Também há os que cozinham na rua, como a tradicional Paella, que todo ano é produzido sob o olhar atento dos visitantes.

A Paella é feita todo ano sob os olhares dos turistas que participam do Festival Gastronômico de Búzios Foto: Divulgação

Há também as chamadas "aulas show" para os que não gostam só de degustar, mas de cozinhar. Ocorrem nos sábado à tarde durante o futebol e são pagas. Os instrutores são chefs de renome nacional e internacional. Ano passado as aulas contaram com a presença dos chefs Pedro Benoliel, Erik Nako e Elia Schramm.



Para curtir o festival, o visitante tem em mãos a rota gourmet, um mapa interativo com todos os restaurantes que participam e seus endereços originais. Então, é só escolher e experimentar quantas entradas, pratos principais e sobremesas couberem no fim de semana na praia carioca.



Búzios fica a 191 km da capital do Rio, cerca de duas horas, e está cada vez mais fácil o translado do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, para a Cidade. Além do tradicional transfer, que pode ser contratado com uma variedade de agências de turismo, agora há uma linha de ônibus com três horários disponíveis fazendo a rota Galeão x Búzios. Os horários podem ser conferidos no site da empresa.



Por Victor Viana (jornalista e morador de Búzios)