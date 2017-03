Gramado celebra a Páscoa com programação lúdica e religiosa

Entre coelhos e guloseimas

Conhecida por suas fábricas de chocolate artesanal, Gramado atraía milhares de turistas na Páscoa com a promessa de uma grande celebração com coelhinhos e guloseimas durante o Chocofest. Desde 2015, porém, o evento não é mais realizado, o que deixou um buraco no calendário turístico do município.

O problema é que a empresa privada que detém a marca estava arcando com prejuízos desde que o Chocofest ganhou as ruas de Gramado, em 2010 — antes, ocorria em um local fechado, cuja entrada era cobrada. Sem o apoio financeiro que gostaria por parte do poder público, a Rossi & Zorzanello decidiu não realizar mais o evento indefinidamente.

— Há um entendimento do Ministério Público de que os eventos que usam espaços públicos têm de ser feitos pelo poder público. O Chocofest era um evento privado, muito bacana, que a gente sempre apoiou, mas que usava o espaço público. Para a gente repetir, precisaria licitar, e eventualmente, a cada processo licitatório, uma outra empresa poderia fazer uma proposta melhor. Então tivemos de voltar atrás — explica o diretor de eventos da Gramadotur, Enzo Arns.

Vendo-se sem um grande evento em um dos períodos mais importantes para o turismo do município, a prefeitura começou a estudar novas opções. Nos dois últimos anos, foram tentativas tímidas. Em 2017, a intenção é fazer a Páscoa em Gramado se consolidar. Para isso, a Gramadotur juntou-se pela primeira vez à Associação das Indústrias de Chocolate de Gramado (Achoco), o que levou a um grande incremento na programação diária e totalmente gratuita, que inclui atrações de música, teatro e circo, e vai de 30 de março a 16 de abril.

Outra melhoria foi na decoração, que, em 2016, estava restrita a um quadrilátero da Rua Coberta.

— Para este ano, a gente tem uma decoração que permeia os principais pontos da cidade, desde os portais de entrada, passando pelo acesso principal à Praça das Bandeiras e uma boa extensão da Borges de Medeiros — descreve Arns.

Além de prever o investimento de R$ 600 mil no evento, os membros da Achoco desenvolveram atividades especiais dentro de suas lojas para quem quer aproveitar os chocolates gramadenses. Já quem aprecia o lado religioso da Páscoa terá ampla programação no Gramado Aleluia, especialmente na Semana Santa.

Diretor da Rossi & Zorzanello, Eduardo Zorzanello lamenta não ter havido um acordo satisfatório entre a empresa e o poder público para manter o Chocofest, mas diz que torce para que a nova fase dê certo e que a cidade "volte a ter um evento de qualidade":

— Vontade sempre se tem de voltar o Chocofest, que foi o grande chamariz da Região das Hortênsias na Páscoa. Temos a marca do evento, a capacidade de planejamento e criação, e estamos estudando retomá-lo, não sei em Gramado, mas talvez em outro local ou com outro formato. Estamos abertos a propostas.

Foto: Cleiton Thiele,SerraPress / Divulgação

Programação dos primeiros dias

30 de março, quinta-feira

20h — Abertura oficial com a Orquestra Sinfônica de Gramado, na Rua Coberta

Diariamente, de 31/3 a 16/4

10h às 21h — Espaço Kids, na Rua Coberta. Parquinho, com balanço, escorregador e muitas atividades. Pintura de rosto de coelho, distribuição das orelhas de coelho e espaço para pintar. Monitoras acompanham as atividades.

31 de março, sexta-feira

14h — Música: Coral Infanto Juvenil, na Praça Igreja Matriz São Pedro

16h — Parada de Páscoa, a Av. Borges de Medeiros

18h — Teatro de Bonecos: Bonecos do Só Rindo, na Rua Coberta

1º de abril, sábado

14h — Escola de Ajudantes de Coelho, por Teatro Mão na Mala, na Rua Coberta

16h — Parada de Páscoa, na Av. Borges de Medeiros

18h — Violonista Laerte Hugentobler — Celebrando a Páscoa com a música brasileira e sul-americana, na Rua Coberta

2 de abril, domingo

11h30min — Teatro: Encantorias Poéticas, por Teatro Mão na Mala, na Praça Igreja Matriz São Pedro

16h — Parada de Páscoa, na Av. Borges de Medeiros

18h — Música: Recitalis, por Teatro Mão na Mala, na Praça Igreja Matriz São Pedro

3 de abril, segunda-feira

16h — Patins: Reaction Patins, na Praça Igreja Matriz São Pedro

18h — Música: Musicando na Páscoa — Coral, na Praça Igreja Matriz São Pedro

4 de abril, terça-feira

16h — Malabares: Renovar-se, por Grupo de Malabares, na Praça Igreja Matriz São Pedro

18h — Música: Musicando na Páscoa — Coral, na Praça Igreja Matriz São Pedro

5 de abril, quarta-feira

16h — Teatro: Um Conto de Páscoa, na Rua Coberta

18h — Música: Elas cantam a Páscoa, na Praça Igreja Matriz São Pedro

6 de abril, na quinta-feira

16h — Malabares: Renovar-se, por Grupo de Malabares, na Praça Igreja Matriz São Pedro

16h — Clown, por Palhacitos, na Rua Coberta

18h — Teatro — A Corrida, na Rua Coberta

Oficinas gastronômicas Senac

31/3 — 19h às 21h: sobremesa de Páscoa ovo bolo de avelã

6/4 — 13h30min às 15h30min: colomba pascal

7/4 — 13h30min às 15h30min: bolachas decoradas para Páscoa

7/4 — 19h às 21h: sobremesa de Páscoa torta brownie

Informações: senacrs.com.br/gramado