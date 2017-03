Leitores dão dicas do que fazer em uma viagem a Londres

Seu Olhar

Na seção Seu Olhar, os leitores do caderno Viagem compartilham suas experiências em destinos pelo mundo de acordo com desafios propostos por ZH semanalmente. Confira mais desafios.



Foto: arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

Atrações sem fim, por Flori Chesani Júnior

Londres é aquele lugar que se pode visitar por vários dias e não conseguir conhecer todas as atrações.

O simples caminhar pelas ruas da capital britânica rende imagens inesquecíveis. As cabines vermelhas de telefone, os guardas da rainha com suas tradicionais fardas — e que podem ser vistos especialmente na troca da guarda do Palácio de Buckingham —, os Routemasters, tradicionais ônibus vermelhos de dois andares, os táxis pretos (black cabs), as placas de identificação do metrô — que, aliás, é o mais antigo do mundo —, e o famoso Big Ben podem ser considerados os mais importantes símbolos dessa espetacular cidade.

Aos amantes de cultura, um alerta: em praticamente todos os museus, a entrada é gratuita. Então, aproveite a bela oportunidade de conhecer o British Museum, o National History Museum, o Science Museum, a National Gallery e o Museum of London.

Podendo ser vista de qualquer ponto de Londres, a London Eye possibilita uma belíssima visão panorâmica da cidade. Outras atrações obrigatórias: Tower Bridge, a ponte móvel sobre o Rio Tâmisa, Piccadilly Circus, um dos locais mais movimentados, Trafalgar Square, praça onde são realizadas as principais comemorações, e Hyde Park, um dos parques mais bonitos.

Por fim, cuide-se ao atravessar as ruas! A mão inglesa confunde os pedestres estrangeiros. Sempre olhe primeiro para a direita e, depois, para a esquerda.

Perfil

Flori Chesani Júnior é capitão da Brigada Militar em Caxias do Sul. Viajou em setembro de 2016

Lugares que conhece: Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Colômbia, Cuba, EUA, Portugal, Espanha, Alemanha, França, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Áustria, Japão, Itália, Vaticano, Suíça, Inglaterra e Peru

Foto: arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Londres lembra London Eye, a maior roda gigante do mundo, um dos pontos turísticos mais disputados da cidade. Localizada às margens do Rio Tâmisa, ela é panorâmica, para observação, e ainda mais encantadora à noite, quando está completamente iluminada, como na foto."

Letícia Carteri

De Veranópolis, em outubro de 2014

Foto: arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Comemorando o aniversário de 90 anos da rainha Elizabeth II, as portas do Palácio de Buckingham foram abertas para visitas, e os trajes da monarca, expostos, desde bebê até os dias atuais. Impressiona sua coleção de chapéus. Não se sabe qual é o mais lindo! Admira-se, nas salas do palácio, a rica coleção de telas, esculturas e obras de arte. As escadarias são de uma imponência à parte. Seu carro oficial, Bentley Stale Limousine, pôde ser admirado. Encerrando a visita, depois do tradicional chá com sanduíches, passeio pelos jardins, com lagos, cascatas, animais circulando tranquilamente acompanhados dos sons dos pássaros. Afinal, são 38 hectares no coração de Londres!"

Maria de Lourdes de Moraes Costa e Ana Paula Costa Gatti

De Rio Grande e Jaraguá do Sul, em setembro de 2016

Foto: arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Tower Bridge, a ponte mais famosa e mais fotografada de Londres, atravessa o Rio Tâmisa e fica ao lado da Torre de Londres. Tornou-se ao longo dos anos um dos pontos turísticos mais visitados da cidade e destaque em vários filmes, como O Retorno da Múmia e 007 — O Mundo Não é o Bastante."

Ana Paula Assmann

De Eldorado do Sul, em agosto de 2012

Foto: arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Em Baker Street, o icônico endereço 221b abriga o Museu Sherlock Holmes. Em uma típica casa vitoriana, o espaço é pequenino, mas vale a pena conhecer! A decoração dos cômodos é tradicional e encantadora. Você não somente verá de perto como supostamente viveu o famoso detetive, mas também encontrará alguns de seus contemporâneos, entre eles seu arqui-inimigo, Moriarty, em bonecos de cera impecáveis. Elementar meu caro Watson!"

Isolde Fritscher

De Porto Alegre, em novembro de 2015