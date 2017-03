México, um destino turístico diverso

Seu Olhar

Francine na Cidade do México Foto: arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

Um destino diverso, por Francine Cappelli Mussoi

Banhado pelo Caribe e pelo Oceano Pacífico, atravessado por cadeias montanhosas, com presença de desertos no Norte e florestas tropicais úmidas no Sul. Assim é o México: diverso. Com 31 lugares na lista de Patrimônios Mundiais da Unesco, o quinto maior país das Américas vai muito além de sombrero, chili e tequila.

Herança das civilizações pré-colombianas, o milho é a base da gastronomia. Destacam-se as quesadillas, o guacamole e os tacos, em especial o taco al pastor; o pozole, uma sopa feita com milho, vegetais e carne; e o tamal, massa cozida na própria folha do milho e recheada. Como acompanhamento, a água de jamaica, feita de hibiscos, a horchata, uma bebida de arroz, e as alcoólicas margarita, tequila e mezcal.

Entre os principais destinos estão a Cidade do México, com valiosos 150 museus — a maioria de graça aos domingos. Da estação de metrô Bellas Artes, pode-se caminhar pela agradável Calle Madero até a Praça da Constituição, ou Zócalo, onde ficam prédios públicos, a Catedral Metropolitana e o Museu Templo Mayor. Recomenda-se, também, o passeio ao castelo de Chapultepec e às pirâmides de Teotihuacán.

Para contemplar o México colonial, as cidades aconselhadas são Guanajuato, famosa pelas joias arquitetônicas; San Luis Potosí, capital por duas vezes; San Miguel de Allende, uma das mais antigas do México, e Toluca, com seu vulcão adormecido e o incrível Cosmovitral.

Por fim, a costa, com as praias de Cancún, Playa del Carmen e Isla Mujeres, confirmando o espetáculo da natureza que é este país.

Perfil

Francine Cappelli Mussoi, 23 anos, é estudante de Farmácia e mora em Caxias do Sul

Lugares que conhece: Alemanha, Austrália, Áustria, Antígua e Barbuda, Barbados, Bélgica, Cingapura, Espanha, França, Holanda, Indonésia, Itália, Inglaterra, Japão, México, Mônaco, Nova Zelândia, Peru, Portugal, República Dominicana, Saint Martin, Santa Lúcia, Suíça, Tailândia, Vaticano, Vietnã

Ainda pretende conhecer: China e Coreia do Sul

Foto: arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Certamente, poucos países podem se vangloriar de oferecer tantas e distintas opções aos turistas quanto o México. Um exemplo são as ruínas de antigas civilizações, que estão por todas as partes. Das pirâmides de Teotihuacán (foto), nos arredores da capital, à cidade de Tulum, na Riviera Maya, ou Chichén Itzá, no Estado de Yucatán."

Giscard Stephanou

De Porto Alegre, em novembro de 2015

Foto: arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"O México tem belezas para todos os gostos, mas as cidades coloniais encantam com as suas ladeiras e ruas muito coloridas. Um exemplo é San Miguel de Allende, com seu patrimônio histórico lindo e preservado. Imperdível!"

Luciana Petry Anele

De Porto Alegre, em março de 2014