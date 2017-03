Parque termal e vila italiana são as atrações de Três Arroios e Villa Trentin, no norte gaúcho

#PartiuRS

Pela rua principal de Três Arroios, chegamos à igreja matriz, dos anos 1930, que reúne vários estilos arquitetônicos e é um dos cartões-postais da cidade. Outro ponto turístico é a Casa de Cultura, recentemente reformada, mas que, por enquanto, só pode ser admirada de fora.

Mas é alguns metros adiante que fica o nosso destino principal: o parque de águas termais Termas Três Arroios. Em alta temporada, cerca de 2 mil pessoas passam ali diariamente — a maioria vinda de cidades próximas. Dá para passar o dia no local por R$ 15 (crianças até cinco anos não pagam).

— A gente preza três coisas: bom atendimento já na chegada, água limpa sempre e comida boa — diz o sócio do parque, Ariovaldo Schefer.

Para fugir do corre-corre da cidade, também é possível ficar hospedado em cabanas. Cada uma abriga até seis pessoas, por R$ 250 a diária. Há ainda algumas menores, para duas pessoas, que saem pela metade do preço. Quando bater a fome, os visitantes podem usar a infraestrutura do parque para fazer a própria comida ao ar livre — dá até para assar um churrasco. Quem preferir comer no restaurante precisa fazer reserva. O bufê livre custa de R$ 20 a R$ 25.

Da cidade de colonização alemã, partimos para um lugar perto dali, mas de origem italiana: Villa Trentin, em Erechim, cerca de 20 quilômetros adiante. No lugar, quase tudo foi feito com material reciclável, inclusive algumas cabanas onde é possível se hospedar.

— São casas antigas, em torno de 25 casas, construídas com madeira reciclada, de demolição, de construções abandonadas no interior — explica o administrador do espaço, Rogério Luiz Shirmann.

A diária, com três refeições, custa R$ 300. Mas, para aproveitar algumas delícias, como o café colonial tipicamente italiano, não é necessário pernoitar. Por R$ 32, pode-se comer fortaia, polenta brustolada, salame e pastel, além de biscoitos e bolos caseiros, que caem bem com um café quentinho, preparado no fogão à lenha.

Além da culinária, o restaurante também chama a atenção pela arquitetura. A estrutura foi feita com tijolos do início do século passado. Troncos de árvores derrubadas em vendavais sustentam o teto com telhas de barro. Uma alternativa criativa para amenizar o impacto ao ambiente.

Como ir

Três Arroios fica a 395 quilômetros de Porto Alegre. São cinco horas de viagem, pelas rodovias BR-290, BR-386 e BR-153.

