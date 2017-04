Porto Alegre terá tour gratuito de bike pelo Centro neste sábado

Turistando na Capital

Quer conhecer Porto Alegre sobre duas rodas? É o que propõe o Bike Tour Poa, projeto comandado por três sócios apaixonados por bicicletas e boas histórias. Além dos passeios regulares, agora eles estão promovendo mensalmente o Free Bike Tour — ou seja, um tour guiado gratuito. O roteiro segue pelo Centro Histórico e aborda curiosidades sobre a cidade, como por que um presidiário dirigiu o primeiro carro que chegou à Capital.



Leia também

Saiba quais são as opiniões de visitantes sobre Porto Alegre

Dicas para fazer turismo em Porto Alegre



A segunda edição do tour gratuito será neste sábado, 8 de abril, às 16h — a primeira, em março, reuniu 50 participantes. A duração do trajeto é de aproximadamente 1h30min e não é necessário confirmar presença ou se inscrever, basta aparecer na Fonte Talavera (em frente à sede da prefeitura de Porto Alegre) no horário marcado. Se você não tiver uma bicicleta, é possível alugar uma do Bike Poa na estação ao lado da saída do tour por R$ 5.

Ao final, os participantes podem dar uma gorjeta aos guias (se quiserem). Em caso de chuva, o evento será cancelado.