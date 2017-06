Conheça a área temática do filme "Avatar" no Animal Kingdom, grande novidade da Disney em 2017

Diversão

O mundo mágico da Disney agora é, também, de outro planeta. Mais especificamente, de Pandora. O mundo extraterrestre idealizado pelo diretor James Cameron no filme Avatar, lançado em 2009, agora pode ser visto, sentido e tocado de perto pelos turistas e fãs da obra cinematográfica.

Maior expansão do Animal Kingdom, um dos parques da Disney, Pandora — The World of Avatar é a principal novidade do complexo de parques em Orlando, na Flórida (EUA). Inaugurado no último dia 27 de maio, após um projeto de cinco anos e meio, com 48 mil metros quadrados de área, o universo de Pandora é exuberante e retrata, de forma fiel, as características do longa-metragem.

Leia também

Como ter uma experiência VIP na Disney, em Orlando

Os principais parques temáticos da Flórida

O que conhecer na Flórida além de Orlando e Miami



Localizado em uma área que, anteriormente, era parte dos bastidores do Animal Kingdom, Pandora chama atenção a partir do momento em que o visitante atravessa a ponte que separa o novo mundo das atrações tradicionais do parque. O primeiro impacto é de puro assombro: as montanhas flutuantes, vistas em Avatar, são reproduzidas fielmente no cenário que domina a área. Um espetáculo que parece inexplicável, obra do gigantesco time de imagineerings da Disney — formado por artistas e designers, mas também por arquitetos e engenheiros, responsáveis por tirar as ideias do papel e transformá-las em realidade.

— As montanhas flutuantes foram o maior desafio — conta a brasileira Karina Cigagna, uma das arquitetas do time responsável pela obra. — Nos deram o projeto conceitual, precisamos olhar para tudo e ver como funcionaria. É um pouco da mágica da Disney, com a ajuda da engenharia.

Montanhas flutuantes Foto: KENT PHILLIPS / DISNEY/HANDOUT

Além das incríveis rochas suspensas sobre os visitantes, outra atração de Pandora é a fauna — também inspirada em Avatar. Plantas reais, que já faziam parte do Animal Kingdom, foram misturadas a plantas artificiais e bioluminescentes. À noite, o parque ganha outra vida: o brilho refletido pelas luzes negras colocadas estrategicamente em diversos pontos do caminho tornam qualquer caminhada uma viagem a outro mundo, completamente diferente da Terra.

A inauguração de Pandora foi cercada de expectativa, e contou até mesmo com a presença de Bob Iger, presidente da Walt Disney Company — a mãe da empresa que administra os parques e também é dona dos canais ESPN e ABC, entre outras empresas de mídia. As buscas por informações a respeito da atração mostraram que o público também estava ansioso pela novidade.

— Nós percebemos que o pessoal queria saber o que ia acontecer, e nossas projeções indicam um grande aumento de visitantes para os próximos anos — explica Paula Menna Barreto Hall, gerente da Disney para o mercado brasileiro.

A parte cênica é — não há outra palavra para descrever — maravilhosa. Mas uma novidade na Disney estaria incompleta sem atrações, e Pandora conta com dois "brinquedos" — se é que podemos chamar assim — para todas as idades. O Na'vi River Journey é um passeio de barco por cavernas semelhantes às de Avatar, com os alienígenas Na'vi presentes no cenário, marcado por muitos efeitos de luz e reproduções virtuais.

O destaque da área é o Avatar Flight of Passage: um simulador 3D completamente realista, em que os passageiros sentam em estruturas semelhantes a motos e sentem — de verdade — estar montados nos banshees, os animais alados que habitam o filme.

De novo, é difícil explicar em palavras a sensação real de estar em pleno voo, cruzando montanhas flutuantes e cavernas obscuras, em meio ao mar ou a manadas de animais. Os sustos e a ideia de pura velocidade são verdadeiros, mesmo que tudo não passe de uma tecnologia elaborada de vídeo e movimento, a última palavra em termos de simulação.

Montanhas flutuantes Foto: DAVID ROARK / DISNEY/HANDOUT

A expectativa da Disney para o Flight of Passage é das maiores, e, por isso mesmo, o imenso trajeto de fila já coloca os visitantes no clima do rito de passagem. É preciso passar por uma trilha antes de entrar na montanha, que conta com inscrições rupestres antes de chegar a uma antesala do laboratório responsável por criar os avatares, cópias dos alienígenas Na'vi. Tudo para fazer o longo tempo — a previsão é de mais de duas horas em dias de grande lotação — passar mais rápido.

Apesar de inspirado em Avatar e de o lançamento ter contado com a presença de James Cameron e de estrelas do filme, como as atrizes Sigourney Weaver e Zoe Saldana, o mundo de Pandora não é feito apenas para quem é fã do filme. Aliás, a ideia é justamente atrair também quem não assistiu, ou não gostou, da obra.

— Pandora está uma geração à frente da época do filme. Por isso, não há a presença da RDA, a maligna empresa que explora minérios no filme, e a harmonia já foi restaurada — destaca Paula Hall.

Os cast members que trabalham na área fazem jus ao fato de que, na Disney, todo funcionário também é parte do elenco dos parques: paramentados como biólogos e exploradores, eles são capazes de explicar por que as montanhas flutuam (são "gases naturais de Pandora, que funcionam como ímãs que têm o mesmo polo apontado e se repelem") e como as plantas da fauna extraterrestre são bioluminescentes. Os visitantes fazem parte da ACE, Alpha Centauri Expeditions, a empresa que leva turistas ao local.

Outras novidades

Show Happily Ever After substitui o tradicional Wishes Foto: MATT STROSHANE / DISNEY/HANDOUT

O mundo de Pandora não é a única novidade da Disney em Orlando. No Magic Kingdom, parque original do complexo, um novo espetáculo de luz, som e fogos, inaugurado no início de maio, leva todo o encanto dos personagens da empresa para as crianças — e também os adultos — que o acompanham. O show Happily Ever After (Felizes para Sempre) substitui o tradicional Wishes, que estava em cartaz desde 2003.

Usando o castelo da Cinderela como pano de fundo, Happily Ever After resgata a história de diversos contos de fada e heróis e heroínas modernos, em uma linda combinação de projeções, fogos de artifício e música. A viagem passa por Branca de Neve, Cinderela, Bela e a Fera, Aladdim e Rei Leão até chegar nas modernas Frozen e Moana, entre muitas outras. O castelo ganha vida e parece ser desconstruído pelas diferentes luzes que embelezam a noite em Orlando.

Star Wars ¿ A Galactic Spectacular Foto: DAVID ROARK / DISNEY/HANDOUT

No Hollywood Studios, outro dos parques principais da Disney, a atração de todas as noites é Star Wars — A Galactic Spectacular. O show de luzes e fogos conta a história de Star Wars e também projeta os próximos filmes da franquia, recentemente adquirida pela Disney.

O mundo de Guerra nas Estrelas, aliás, será uma das próximas ampliações para os próximos anos.

— Em 2019, vamos inaugurar a área de Star Wars, e, em 2020, deve estrear a inspirada em Toy Story — disse Paula Hall.

*O repórter viajou a convite do Walt Disney World