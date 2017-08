Leitores relatam suas experiências de viagem no Nepal

Seu Olhar

Na seção Seu Olhar, os leitores do caderno Viagem compartilham suas experiências em destinos pelo mundo de acordo com desafios propostos por ZH semanalmente. Confira mais desafios.



Foto: arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Esforço recompensado", por Francisco Socal

Viajar para um lugar exótico e explorar as montanhas de uma região tão remota como a do Everest é uma experiência e tanto. Pois foi assim a caminhada que fiz com meu pai, Ernani, em maio de 2013 na região do Khumbu, ao redor do Monte Everest, no Nepal.

Foram 10 dias de caminhada, quase todos dentro do Parque Nacional Sagarmatha. Dividimos as trilhas com os habitantes locais, iaques e, de vez em quando, outros viajantes. Mas jamais com algum veículo — aliás, as únicas rodas que conseguimos avistar foram as do trem de pouso do avião.

Voamos até o vilarejo de Lukla, onde começamos a caminhada em si. Passamos pelas partes "baixas", verdes e mais habitadas da região do Everest até chegarmos a Namche Bazar, a capital sherpa. De lá, seguimos pelo Vale do Gokyo até o nosso destino, o Gokyo Ri (Monte Gokyo).

Os dias sem banho, sem eletricidade e sem comunicação com o resto do mundo foram alguns dos desafios. Mas nada como os 90 quilômetros de distância e aos quase 3 mil metros de subida percorridos — e, principalmente, se comparados com o desafio de enfrentar e se aclimatizar à altitude de mais de 5,3 mil metros.

Tudo isso foi recompensado com vistas deslumbrantes do Everest, do glacial Ngozumpa (o mais longo dos Himalaias) e dos lagos do Gokyo (o sistema de água doce mais alto do mundo). A experiência rendeu varias histórias, belas fotos e até mesmo um livro, disponível em bit.ly/livronepal.

Perfil

Francisco Socal, 36 anos, de Novo Hamburgo, é engenheiro

Lugares que conhece: mais de 50 países, mas os favoritos são Finlândia, Taiwan e Filipinas

Ainda quer conhecer: Macedônia, Mongólia e os países da Ásia Central

Confira outros relatos de leitores

Foto: arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Localizada no centro de Bhaktapur, no Vale de Katmandu, a Praça Taumadhi ostenta o incrível templo Nyatapola, com 30 metros de altura e telhado de cinco níveis dedicado a Suiddha Laxmi, deusa da prosperidade. Além da beleza desta construção lindamente esculpida e outras obras arquitetônicas, Taumadhi é o local onde se vê gente lavando cabelo e se banhando na fonte pública, enchendo baldes d'água e vendendo insistentemente seu artesanato. É um contraste que impressiona, mas que vale muito ser conhecido."

Valderez Anzanello

De Veranópolis, em outubro de 2015

Foto: arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"A Stupa de Boudhanath é o templo budista tibetano considerado sagrado de Katmandu, a capital do Nepal. Provavelmente foi contruído no século 14 e está inscrito como Patrimônio Mundial da Unesco desde 1979. Pintados na torre, estão os enigmáticos olhos de Buda (os olhos que tudo veem), que acompanham o viajante durante toda a caminhada pela Stupa. Nesta viagem, realizamos um trekking de sete dias na região da Annapurna (8.091 metros), montanha localizada na cordilheira do Himalaia a oeste do Monte Everest."

Maria Claudia Cachapuz e Luiz Fernando Velasco

De Porto Alegre, em 1999