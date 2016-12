Como eu arrumo uma mala de mão para uma viagem de cinco dias

Recortes de Viagem

Invejo as pessoas que arrumam a mala com facilidade ou os especialistas em organização, que conseguem colocar o máximo de coisas no mínimo de espaço.

No meu caso particular, sofro muito para preparar minha bagagem, seja para uma viagem de final de semana ou para um mês.

Mas o legal é que a gente vai aprendendo com o tempo e com os erros que comete.

Quem já não fez uma viagem de trem com uma mala grande e passou o maior perrengue com ela?

Ou chegou na esteira e não encontrou a dita cuja que tinha sido despachada? Na minha primeira vez, fiquei mais de 24 horas esperando que ela me fosse entregue, num domingo, só com a roupa do corpo, numa cidade onde não havia lugar aberto nem para comprar um palito de fósforo. Na segunda vez, eu já tinha aprendido a lição e levado pelo menos uma muda de roupa na mochila.

Uma amiga que fez uma viagem recente comigo jurou que montou a mala para nosso roteiro de 10 dias em uma hora. Inveja. Eu levo horas escolhendo os itens que vou levar, tiro tudo do roupeiro e depois vou descartando. No fim, arrumo tudo de forma metódica em cima da cama e aí sim é que vou colocando na mala.

Mas sinto que estou aprendendo. Uma vez, viajei com um casal que andava só com uma malinha de bordo pequena enquanto eu arrastava uma dessas malas de tamanho médio, muito pesada. Eles me disseram que havia feito um roteiro de seis meses na Austrália com aquela mesma mala que carregavam para nossa viagem de 10 dias. E me garantiram que com a mesma bagagem que se viaja uma semana dá para viajar por um mês. Passei a acreditar nessa máxima.

Basta, é claro, escolher os itens certos. Saber a temperatura e as condições climáticas do destino é uma dica óbvia, porém importante. Levar roupas de cores neutras, sem muitas estampas, é outra. Fica tudo mais fácil de combinar e a gente não cansa do próprio visual. Aí a cor fica por conta dos colares, lenços e outros acessórios. E dá pra deixar pequenas vaidades de lado também por algum tempo, não?

O que eu aprendi até agora está um pouco nesse vídeo acima que me convidaram para gravar. Clicando aqui você lê a matéria completa com a lista e dicas de uma especialista.

A malinha vermelha que mostro nele tem me acompanhado nos últimos dois anos em viagens de cinco, oito e até 10 dias. Viajar mais leve tem sido um bom exercício.