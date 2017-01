A dica do Amigo Gringo: visite o Museu do Transporte Público de Nova York

Recortes de Viagem

Foto: Black Paw Photo / New York Transit Museu, divulgação / New York Transit Museu, divulgação

Foto: Black Paw Photo / New York Transit Museu, divulgação / New York Transit Museu, divulgação

Nova York inaugurou no início do mês uma nova linha de metrô. Idealizada ainda nos anos 1920, a primeira fase da linha Q da Segunda Avenida, que começou a funcionar no dia 1 de janeiro, liga Manhattan a Coney Island, no Brooklyn, com três estações, nas ruas 72, 86 e 96. Além das três novas estações, o ramal tem uma conexão com a estação 63rd Street / Lexington Ave., a primeira da Linha Q em Manhattan.



Mas não é sobre essa novidade que esse post trata e sim de uma dica do canal Amigo Gringo, que sugere uma visita para conhecer a história do transporte público na cidade: o New York Transit Museum, que fica numa antiga estação do metro no Brooklyn.

Foto: Black Paw Photo / New York Transit Museu, divulgação

O New York Transit Museum tem antigos trens e objetos dos séculos 19 e 20 e é recomendado para ir com crianças (no inverno, melhor ainda!).

O Amigo Gringo sugere especialmente a lojinha de suvenires, que tem brinquedos de réplicas de trens e mapas antigos.

Confira o vídeo.