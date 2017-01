Dia de lembrar o Terno de Reis

Recortes de Viagem

Desde que criei o blog (agora coluna), há alguns anos, faço questão de lembrar a data: 6 de janeiro é Dia de Reis e, portanto, de Terno de Reis.



A antiga tradição açoriana é uma das lembranças mais queridas de minha infância interiorana e é ela um dos eventos da semana de encerramento do Sonho de Natal em Canela (o Terno também é lembrado em muitas cidades de tradição portuguesa).

Na cidade da Serra, o Terno de Reis é encenado pela Família Seibt há quase seis décadas. A apresentação gratuita, hoje, será às 19h no Grande Hotel Canela. O Sonho de Natal termina neste domingo, dia 8.

Bolo-Rei, outra tradição portuguesa

Por aqui, eu nunca vi, mas recebi um link sobre lugares onde provar, no Rio de Janeiro, o Bolo-Rei, iguaria portuguesa com frutas cristalizadas, uva passa, casca de laranja ralada, pinoli, nozes, amêndoas picadas, conhaque ou vinho do Porto...



Ele representaria, com seus ingredientes, os presentes levados pelos Reis Magos ao Menino Jesus (ouro, incenso e mirra).



Os lugares indicados pelo site Diário do Rio, que também podem servir para um roteiro gastronômico na cidade:

- Kurt-Leblon

- Confeitaria Rita de Cássia

- Casas do Talho, no Leblon e na Gávea

- The Bakers-Copacabana