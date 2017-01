(Eterno) cartão-postal do Rio: uma vista do Cristo Redentor

Recortes de Viagem

Assim, visto do alto, ele é perfeito. O Cristo Redentor, "braços abertos sobre a Guanabara", como no Samba do avião, de Tom Jobim, parece igualzinho desde sua inauguração, há 85 anos.



Mas o monumento precisa de restauração, e uma campanha lançada em dezembro pretende reunir fundos para, em 2017, fazer intervenções como a instalação de um novo sistema de para-raios e restaurações preventivas.



A foto, a propósito, é uma cortesia do colega Bruno Alencastro, que sobrevoou o Rio numa viagem recente e obteve esse belo ângulo de uma das paisagens mais bonitas (e fotografadas) do mundo.