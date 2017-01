Livro mostra (e conta) como é percorrer o Caminho Português até Santiago de Compostela

Recortes de Viagem

Para quem acha demais percorrer 800 quilômetros do mais famoso dos caminhos de Santiago de Compostela, aquele que parte de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, talvez o livro que a jornalista e fotógrafa Andréa Prestes está lançando possa servir de alento e inspiração.

É que Andréa percorreu o chamado Caminho Português, trilhando 216 quilômetros entre a cidade do Porto (Portugal) e Santiago de Compostela, e mais 117 quilômetros até Finisterra e Muxía (Espanha), na Costa da Morte.

Foto: Andréa Prestes / Projeto Caminhos pelo Mundo, Divulgação

Do trajeto, o segundo mais usado pelos peregrinos, selecionou 300 fotos tiradas com seu smartphone para compor Caminho de Santiago: de Portugal até o fim do mundo. Além de autografar o livro, nesta quinta-feira, Andréa falará sobre sua experiência como peregrina na Casamundi Cultura, em Porto Alegre.

Ela resumiu assim sua experiência:

- As paisagens e a história do Caminho de Santiago são fascinantes, mas o que mais encanta é a viagem interior de cada peregrino.

Confira mais fotos de Andréa na galeria abaixo:



Serviço

Lançamento de Caminho de Santiago: de Portugal até o fim do mundo, de Andréa

Dia 12 de janeiro, às 19h

Na Casamundi Cultura (Borges de Medeiros, 2.500, sala 1909, Porto Alegre).

O livro de 136 páginas, com dicas em português, inglês e espanhol, custa R$ 70. Entrada gratuita para o lançamento e o bate-papo.

Foto: Arquivo pessoal