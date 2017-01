O Museu de Ciências da PUCRS vai ao shopping nas férias de verão

Recortes de Viagem

Gostei da ideia do tipo "se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé". Embora seja absolutamente recomendável ir e ver o Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS por inteiro, uma pequena amostra dele estará, de hoje a 28 de fevereiro no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre.

A exposição itinerante oferece entretenimento e aprendizagem, com entrada gratuita.

Entre as atrações:



- Giroscópio humano, equipamento semelhante ao utilizado pela Nasa para treinamento de astronautas, simulando ausência de gravidade



- Realidade aumentada em 360°



- Harpa laser, que em vez de cordas usa raios laser para criar sons

Foto: Carolina Luz / Divulgação

- Planetário inflável

Foto: Bruno Todeschini / Divulgação

A exposição está na Praça de Alimentação do terceiro piso da Expansão do Iguatemi, no horário de funcionamento do shopping.