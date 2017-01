Três chefs para comemorar os 12 anos do Mesa de Cinema

Recortes de Viagem

No dia 23 de janeiro, o Mesa de Cinema comemora 12 anos com um jantar preparado por três chefs – Carlos Kristensen, Caco Zanchi e Fabio Tomasini. Será às 19h, noHotel Laghetto Viverone, em Porto Alegre, com inspiração do filme Os Sabores do Palácio.

Foto: Reprodução

A produção francesa de 2012 é baseada na história real da chef Danièle Delpeuch, que inspirou a criação da personagem Hortense Laborier, interpretada pela atriz Catherine Frot. Convidada a comandar a cozinha do presidente da França, Hortense enfrenta preconceito, vaidades, burocracia, politicagem e um desafio: resgatar a autêntica culinária francesa.



Após o filme, o jornalista Roger Lerina media um debate.

Informações: (51) 98029-1235 ou pelo e-mail mesaprodutora@gmail.com.