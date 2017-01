Recortes de Viagem

Cláudia Beatriz Kaiser, 52 anos, é professora de inglês, gosta de viajar e de fotografar. Desde o início do mês e até o próximo dia 22, estão em exposição imagens que ela captou em sua última viagem pela Ásia.

As fotos de "Wanderlust, uma jornada sagrada pela Ásia" podem ser vistas no Espaço Cultural do Hospital São Lucas da PUCRS, em Porto Alegre, das 7h às 22h.



Elas retratam um pouco da cultura e das belezas naturais de países como Tailândia, Filipinas, Indonésia e Emirados Árabes.

Foto: Cláudia Kaiser / Arquivo pessoal

Foto: Cláudia Kaiser / Arquivo pessoal