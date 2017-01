Uma pequena lista de desejos de viagens para 2017. Já fez a sua?

Recortes de Viagem

Talvez esta seja a única lista que eu faça toda virada de ano: para onde eu gostaria de viajar nas férias (tanto faz se estiverem marcadas para abril ou dezembro).



Estabeleço algumas metas e, na maioria das vezes, consigo cumprir pelo menos uma delas.



Por ora, minhas ambições para 2017, que não têm nada a ver com listas ou com lugares da moda:



- Finalmente, depois de muitas tentativas, visitar as Missões Jesuíticas.

Foto: Jonas Santos / Banco de Dados

-Conhecer o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, com suas pinturas rupestres e formações rochosas.

Foto: Daniel Berehulak / NYTNS, Banco de Dados

-Assistir à aurora boreal na Islândia e palmilhar sua capital, Reykjavík.

Foto: Promote Iceland / Divulgação

-Além de percorrer lugares de belezas naturais da Eslovênia, ir ao Castelo de Predjama, do século 12, construído numa rocha.



Foto: Visit Slovenia / Divulgação